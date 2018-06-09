Президент Беларуси – президенту Монголии: Мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока

Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Монголии высокопроизводительные предприятия. Об этом 9 июня договорились Александр Лукашенко и его монгольский коллега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры государств прибыли в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества. На двусторонних переговорах обсуждалось создание в Монголии молочного производства по белорусским технологиям. Готовы здесь изучить также передовой опыт нашего машиностроения. Интерес к совместным аграрным проектам у президента Монголии не случаен: Беларусь он посещал в ранге министра сельского хозяйства.

От нынешней встречи зависит укрепление экономических отношений двух стран. Беларусь и Монголия могут более эффективно использовать свое местоположение среди крупных государств и блоков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я приглашаю вас в любое удобное для вас время приехать в Беларусь уже президентом для того, чтобы более глубоко ознакомиться с направлениями развития нашего государства и экономики. Мы затронули вопрос производства и переработки молока – мы готовы этот опыт передать Монголии и готовы в случае, если мы договоримся, построить у вас, как вы сказали, такой же кластер по производству и переработке молока. Тем более я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях.