Президент Беларуси – президенту Монголии: Мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока
Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Монголии высокопроизводительные предприятия. Об этом 9 июня договорились Александр Лукашенко и его монгольский коллега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры государств прибыли в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества. На двусторонних переговорах обсуждалось создание в Монголии молочного производства по белорусским технологиям. Готовы здесь изучить также передовой опыт нашего машиностроения. Интерес к совместным аграрным проектам у президента Монголии не случаен: Беларусь он посещал в ранге министра сельского хозяйства.
От нынешней встречи зависит укрепление экономических отношений двух стран. Беларусь и Монголия могут более эффективно использовать свое местоположение среди крупных государств и блоков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я приглашаю вас в любое удобное для вас время приехать в Беларусь уже президентом для того, чтобы более глубоко ознакомиться с направлениями развития нашего государства и экономики. Мы затронули вопрос производства и переработки молока – мы готовы этот опыт передать Монголии и готовы в случае, если мы договоримся, построить у вас, как вы сказали, такой же кластер по производству и переработке молока. Тем более я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях.
Халтмагийн Баттулга, президент Монголии:
Несколько лет назад я посещал вашу страну. Мое внимание привлекло то, что Беларусь успешно развивает молочное производство, ее продукция поставляется на рынки России и Европейского союза. Я также хотел бы организовать в Монголии выставку вашей сельскохозяйственной техники и продукции.
Президент Беларуси в Китае находится с рабочим визитом на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь с 2015 года является в ней наблюдателем. Так называемая большая восьмерка – крупнейшая интеграция, которая объединяет Россию, Китай, Индию, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, что составляет 60 % территории Евразии.