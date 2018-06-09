Александр Лукашенко: Беларусь готова к развитию отношений с Ираном настолько, насколько вы этого желаете

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимает участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча большой восьмерки – так неофициально называют крупнейшую евроазиатскую интеграцию – всегда событие знаковое в мировой геополитике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний саммит отличается насыщенностью событий. Впервые здесь в качестве официальных членов Индия и Пакистан. К тому же лидеры государств в таком формате собрались вместе в первый раз после выхода США из Транстихоокеанского партнерства. Сверхзадача – повысить качество мировой глобализации и противостоять очередному витку экономического кризиса из-за торговых войн.

В этом интеграционном сообществе крупнейших держав Беларусь в качестве страны-наблюдателя. В Китае наш Президент уже провел ряд двухсторонних встреч: Александр Лукашенко и его монгольский коллега договорились укреплять экономические связи и создавать совместные производства. Президент Беларуси – президенту Монголии: Мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока По итогам 2017 года товарооборот Беларуси и Монголии достиг более 13 миллионов долларов. Его основа – наш экспорт. Составляющую экономического сотрудничества сегодня же Александр Лукашенко обсудил и с Президентом Ирана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть уже целая история отношений. Я не единожды бывал в вашей прекрасной стране. Я очень хорошо знаю, с какими проблемами сталкивался Иран, какие проблемы существуют сейчас в наших двусторонних отношениях. Мы полны решимости эти проблемы решать. Беларусь готова к развитию отношений с вашей страной настолько, насколько вы этого желаете.

Хасан Роухани, президент Ирана:

После встречи в Уфе на саммите в 2015 году я дал поручение своему министру промышленности, чтобы он приехал с визитом в Беларусь для обсуждения, как нам дальше развивать двусторонние отношения и разрешить все проблемные вопросы. Я думаю, что до оптимального уровня в отношениях нам пока еще далеко, но сегодня мы находимся на уровне намного лучшем, чем раньше.