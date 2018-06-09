Чем запомнился первый день саммита ШОС в Циндао. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимает участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча большой восьмерки, как неофициально называют крупнейшую евроазиатскую интеграцию, всегда знаковое событие в мировой геополитике. В Китае наш Президент уже провел ряд двухсторонних встреч. Итоги этого дня в Циндао подведет наш корреспондент Евгений Пустовой.

Это файер-шоу назвали «огнями большой политики глобального значения», а сам саммит Шанхайской организации сотрудничества – историческим. Интерес – очевиден. Встреча насыщена премьерными событиями. Лидеры государств в таком формате впервые собрались вместе после выхода США из Транстихоокеанского партнерства.

Впервые среди официальных членов Индия и Пакистан. Рынок колоссальный. Позиция ШОС – найти альтернативу политике торговых войн и геополитического противостояния, чтобы предупредить новый виток мирового кризиса как минимум в экономике. Ведь в организации – почти половина государств из топ-10 самых густонаселенных стран мира. По территории это 60 % континента.

И Беларусь на этом колоссальном рынке не просто гость, но партнер со статусом наблюдателя: красно-зеленый флаг на фоне эмблемы крупнейшего интеграционного сообщества Евразии с 2015 года. С одной стороны это возможность налаживать мультиформатные связи, с другой – двустороннее сотрудничество. На языке дипломатов это называется «встреча на полях саммита».

Президент Беларуси – президенту Монголии: Мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока Наш Президент со своим монгольским коллегой уже встречался на саммите ШОС в Уфе. За три года товарооборот вырос и по итогам 2017 достиг 13,5 миллионов долларов. Основа – наш экспорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, я знаю, степной человек. Это наши специалисты специально для вас сделали эту лошадь.

Протокольный обмен подарками с намеком: темпы надо прибавлять. А интерес у Монголии к белорусской промышленности есть – от больших «БелАЗов» до высокотехнологичного производства молока.

Халтмагийн Баттулга посещал нашу страну в качестве министра сельского хозяйства. Теперь приглашен в статусе президента, что значительно повысит уровень отношений.

Первое лицо другой страны, Ирана. Но отношения такие же теплые и доверительные. Нефтеносный Иран всегда был под прицелом государств с большими аппетитами и амбициями. Александр Лукашенко: Беларусь готова к развитию отношений с Ираном настолько, насколько вы этого желаете

Китай – цивилизация символов. Вот и нынешний саммит ШОС проходит в одном из главных портов Поднебесной. В Циндао пересекаются великий морской и сухопутные пути. Логистический перекресток с семи сотнями мировых гаваней и 180 странами мира. А когда мы говорим Шелковый путь, то подразумеваем «Великий камень». Поэтому и Синеокой с этой гаванью и в целом с платформой ШОС по пути. Тем более, когда за столом переговоров больших игроков мировой экономики и политики мы на равных.

Несколько важных деталей: 23-этажную гостиницу полностью освободили для удобства нашей делегации, а среди кресел с государственными флагами только у Беларуси два. Александр Лукашенко был приглашен в Китай вместе с сыном Николаем.