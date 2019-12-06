«У каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или нет». Шпаковский о визите президента Беларуси в Белград в 1999 году

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Но, возвращаясь к Сербии, в 1999 год, белорусский лидер был единственным из числа государственных лидеров тогдашнего мира, который, не побоявшись, прилетел в находящийся под бомбардировками Белград. И я напомню, что НАТО отказалось гарантировать безопасность Александру Лукашенко. Но всегда, наверное, в истории у каждого мужчины бывает эпизод, когда надо решать: ты – мужик или, скажем так, или нет.