Как не допустить «ледяную войну» и обеспечить мировую безопасность? Итоги «Минского диалога-2018»

Новости Беларуси. На неделе в белорусской столице состоялся форум «Минский диалог», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На мероприятии говорили предельно открыто о международной безопасности, конкретных «горячих» и «замороженных» конфликтах. Мир на пороге войны. Участники «Минского диалога» это осознают. В 2018 году впервые в истории форума участие в нем принял глава белорусского государства, что подтверждает высокую ответственность, которую взяли на себя организаторы. Уверены, ответственность будет возрастать: в 2019 году «Минский диалог» обещает быть еще более масштабным. Потому что мы, потерявшие в Великой Отечественной каждого третьего, хорошо понимаем, что война – это смерть, а хочется жить. И Минск как площадка – к услугам каждого, кто хочет решать конфликты за столом переговоров. Тему продолжит Дмитрий Боярович. 1 августа 1975 года. Главы 35 стран в столице Финляндии подписывают исторический документ. Хельсинское соглашение определит мирный уклад жизни в Европе. Как думалось тогда – надолго.

А эти кадры – куда более свежие. В начале XXI века мир – на грани «ледяной» войны.

Метели которой воют у нашего порога. Арабо-израильский конфликт, напряженность между Россией и Западом, разодранная от бомб Сирия, тлеющий Донбасс…

Дмитрий Боярович, СТВ:

Когда глобальные игроки ссорятся, страдают все. Это понимают в Беларуси. Стране, которая выработала историческое непринятие любых конфликтов и войн. Именно поэтому Минск выстраивает новую архитектуру безопасности. И в этом смысле инициатива «Хельсинки-2» – это очередная ступень к миру и стабильности в регионе. Намерение ее продвигать среди прочего звучало на полях «Минского диалога». Форум собрал около 400 человек из 50 стран. Это политологи, экономисты, главы международных организаций, ученые. Среди участников – генеральный секретарь ОБСЕ, представители Северо-Атлантического Альянса, ОДКБ. Люди, которые так или иначе влияют на миропорядок.

Рейнхард Крумм, глава регионального офиса по сотрудничеству и миру в Европе (Германия):

Беларусь дает хорошую площадку, где можно встретиться, спокойно поговорить и иметь какие-то результаты. Схожее мнение – у Кристин Муттонен. Она помнит, как около года назад здесь, в Минске, на заседании сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (а политик тогда ее возглавляла) Президент Беларуси предложил начать дискуссии в русле нового «Хельсинского процесса». И именно Муттонен эту идею поддержала, отметив, что Беларусь могла бы стать мостом между разнополярными мнениями.

Дмитрий Боярович:

Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию в мире по шкале от 1 до 10 (1 – всё прекрасно, а 10 – это катастрофа)?

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ (2016-2017):

К сожалению, я бы сказала, что это очень высокая цифра. Это 8 или даже 9. В мире так много вызовов. Рост вооружения повсюду. Мы видим использование ядерного оружия, изменение климата, миграцию, организованную преступность, торговлю людьми. Это огромное количество проблем, с которыми мы можем бороться только сообща. К интервью с Кристин Муттонен мы еще вернемся. А сейчас – к тезисам, озвученным на форуме Александром Лукашенко. Глава государства подчеркнул: бездействие и неэффективность в поиске компромисса только усугубит ситуацию.

Roll up your sleeves – выражение, более знакомое нам как «засучить рукава» – использовал Томас Гремингер. Генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что солидарен с Президентом в желании начать поиск новых идей, способных привести к реальным результатам.

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:

Это хорошая идея сесть за одним столом всем вместе и обсудить назревшие вопросы. В XXI веке и войны другие. Они все чаще переходят в экономическую плоскость. Санкции, дип-скандалы, эмбарго. Эти термины каждый день звучат в медиа-пространстве. Открыто говорить о проблемах призвал Джеймс Аппатурай. Кстати, представитель НАТО сравнил Беларусь с Канадой – из-за природы и народной любви к хоккею. Заместитель помощника генсекретаря НАТО: «С Беларусью у нас надёжное партнёрство» Особая тема – роль небольших стран в геополитической конъюнктуре мира. Пока «психология триумфаторов» присутствует в риторике глав крупнейших государств, планета едва ли будет двигаться в верном направлении.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2017):

Не хватает равноправного сотрудничества, не хватает диалога, не хватает понимания, что любые системы безопасности, любые политические задачи, национальные интересы каждое государство должно защищать и строить только с учетом того, что такие же национальные интересы и какие-то особые позиции есть у других. К слову, о Евразийском экономическом союзе. Объединению была посвящена отдельная сессия. Эксперты отметили: от 400 барьеров, стоявших на пути к реализации союзной идеи, сейчас в так называемой «белой книге» осталось 60.

Сергей Шухно, директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии:

Это объединение, несмотря на то, что много есть проблем, в первую очередь внутренних, является эффективным и важным для наших стран в период кризисный. Мировую турбулентность все страны испытывали. Именно интеграционные эффекты, работавшие тогда и продолжающие действовать, позволили нам не откатиться назад по ряду макроэкономических показателей. В 2017 году мы наблюдаем рост валового внутреннего продукта, промышленный рост, рост сельскохозяйственного производства.

Еще больший эффект должно принести участие Беларуси в инициативе Китая «Один пояс – один путь». Впрочем, дискуссия о ней на форуме оказалась напряженной. Прежде всего из-за опасений: действительно ли безопасна новая синергия?

Ли Цингун, руководитель центра исследований национальной безопасности Евразийской ассоциации системных исследований (Китай):

Я думаю, проект «Один пояс – один путь» ждет блестящее будущее. За 5 лет его реализации жители Беларуси и Китая получили экономические бонусы, а также бонусы в сфере безопасности. Мы увидим и эффект в сфере культуры. Но мы никогда не увидим желание Китая доминировать. Вы знаете, некоторые западные официальные лица даже обвиняют Китай в этом. Я с этим полностью не согласен. Идеи, прозвучавшие во время «Минского диалога», уже систематизируются. В перспективе – создание своеобразной «дорожной карты». Ей смогут руководствоваться мировые лидеры при принятии тех или иных решений. Это и есть один из главных итогов форума.