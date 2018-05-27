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Кристин Муттонен: В Минск приехали люди с разных точек планеты. Доверие нельзя включить, как конфорку. Его нужно нарабатывать

27 мая 2018 17:01
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Новости Беларуси. На форуме «Минский диалог» обсудили порядка 20 больших тем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Например, перспективы «Восточного партнерства», модернизацию европейской системы безопасности, контроль над вооружениями, санкционную войну между Россией и Западом. Пленарные заседания проходили и параллельно.

Кристин Муттонен: В Минск приехали люди с разных точек планеты. Доверие нельзя включить, как конфорку. Его нужно нарабатывать-1

Или даже ночью. По принципу Chatham House. Он предполагает анонимность и отсутствие прессы. В таком случае итоги обсуждений могут быть куда смелее.

Дмитрий Боярович:
Есть идеи, которые вы отметили на пленарных сессиях?

Кристин Муттонен:
Мы должны иметь желание работать вместе. А для этого очень важен диалог. Общие проблемы должны обсуждать даже эксперты с противоположными мнениями. Мне нравится, что в Минск приехали люди с разных точек планеты – от Запада до Востока. Доверие нельзя включить, как конфорку. Его нужно нарабатывать. И мы это делаем.

Дмитрий Боярович:
Насколько возможно глубокое сотрудничество между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом?

Кристин Муттонен:
Срединные страны (как, в частности, Беларусь) поступают очень умно, используя возможности двух интеграционных объединений. Это баланс. Быть вовлеченным, скажем, в экономику не только Запада, но и Востока.

Дмитрий Боярович:
Опишите «Минский диалог» тремя словами?

Кристин Муттонен:
Это очень сложно. Ведь мы приехали сюда для дебатов, знаете ли. Я бы сказала, прекрасно организованный. С прекрасными идеями, за которыми просто необходимо следовать.

# Международное сотрудничество # Кристин Муттонен # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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