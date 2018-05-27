Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик?

Новости Беларуси. Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков лично встречал высокого гостя в Национальном аэропорту. Для Ван Цишаня посещение Беларуси стало первым с момента избрания на новую должность. Как сообщается, переговоры со вторым человеком в Поднебесной очередной раз подчеркнут внимание руководства КНР к развитию и углублению отношений между нашими странами.