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Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик?

27 мая 2018 12:21
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Новости Беларуси. Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик?-1

Андрей Кобяков лично встречал высокого гостя в Национальном аэропорту. Для Ван Цишаня посещение Беларуси стало первым с момента избрания на новую должность. Как сообщается, переговоры со вторым человеком в Поднебесной очередной раз подчеркнут внимание руководства КНР к развитию и углублению отношений между нашими странами.

Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик?-4

Программа пребывания насыщенная. Ван Цишань познакомится с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». Также запланированы переговоры с руководством нашей страны, посещение Белорусского государственного университета и Национального художественно музея. Официальный визит Ван Цишаня продлится до 29 мая.

# Беларусь-Китай # Ван Цишань # Фотофакт

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