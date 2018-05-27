Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик?
Новости Беларуси. Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Кобяков лично встречал высокого гостя в Национальном аэропорту. Для Ван Цишаня посещение Беларуси стало первым с момента избрания на новую должность. Как сообщается, переговоры со вторым человеком в Поднебесной очередной раз подчеркнут внимание руководства КНР к развитию и углублению отношений между нашими странами.
Программа пребывания насыщенная. Ван Цишань познакомится с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». Также запланированы переговоры с руководством нашей страны, посещение Белорусского государственного университета и Национального художественно музея. Официальный визит Ван Цишаня продлится до 29 мая.