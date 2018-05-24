«Лучше разговаривать, чем воевать». Вопросы миропорядка обсудили на форуме «Минский диалог» 24 мая

Новости Беларуси. В поисках безопасности для всех. В белорусской столице продолжают обсуждать глобальные проблемы Восточной Европы в формате форума «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конференции по безопасности участвуют ведущие эксперты и известные политики Евросоюза, России, блоков ОДКБ, НАТО, а также другие официальные лица более чем из 40 государств.

24 мая в конференции принял участие Президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер призвал средние и небольшие страны не играть роль статистов в мировой политике. И действительно, таким государствам часто приходится лавировать между двумя-тремя центрами силы, которые достаточно агрессивно формируют свою геополитическую повестку, не считаясь с интересами других. Это всё не лучшим образом сказывается на политическим климате в Восточной Европе. Появляется всё больше очагов напряженности и неприкрытых конфликтов. Вообще, последнему значимому для политики соглашению о миропорядке в Европе уже больше 40 лет. Явно назрел момент, когда нужно обновить правила игры на этом поле. Показателен и пример Беларуси. Страна между двумя геополитическими соперничающими центрами предлагает инициативы для решения не только своих проблем, но и глобальных. Такой политический коктейль мировому сообществу еще не предлагали. «Минский диалог» в этом формате пройдет впервые. Эксперты топ-эшелона. Полсотни стран. Более 350 участников.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Такого рода конференции – это не только официальная повестка, но еще и платформа для неформального общения. Посудите сами: потенциал 350 авторитетных мнений. В таких дискуссиях часто и намечаются тенденции, влияющие на курс мировой политики. Неспроста многие из самых острых полемик проходит в закрытом для прессы режиме. Впрочем, сегодня хватало и публичных «острых» высказываний. Итак, о составе. Как говорится, в Минске встретились. Генсек ОБСЕ – Томас Гремингер, зампомощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Еще одна значимая фигура – экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа. Уже становится понятно: военную безопасность стороной не обойти. Не обойдут стороной и противостояние Запад-Восток. Отголоски геополитической турбулентности ощущает вся планета. Понятно, Сирия, конфликт Палестины-Израиля и ближе к региону – Приднестровье, Донбасс… Бездействие и неэффективность в поиске компромисса лишь усугубляют ситуацию. Александр Лукашенко призывает диаметрально противоположные мнения к пошаговому сближению.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вдумайтесь: треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран-участниц Второй мировой войны. Однако мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия. На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Снова, пусть и под благовидным предлогом, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов. Ближайшая к Беларуси и географически, и в человеческом отношении горячая точка – Донбасс, где продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители. И прежде всего старики и дети, которые там остались. До сих пор полностью не выполнен ни один пункт соглашений, которые заключены были здесь – в Минске. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить – ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем всё, о чем договорятся конфликтующие стороны. Глубоко убежден: единственный путь урегулирования любых международных споров – отказаться от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.

Противостояние и передел влияния вооруженной конфронтацией не ограничивается – переходит в экономическую плоскость. Санкции, эмбарго, торговые войны, дипломатические скандалы. Это еще один акцент, который расслышали в «Минском диалоге» аналитики с журналистами. Снять напряжение в период обострения и провокаций особенно непросто. Выложить проблемы на стол и приступить к открытому обсуждению призвал в Минске представитель НАТО. И, кстати, признает, что в поиске компромисса нужны шаги с обеих сторон. Он же отметил важность открытости в военных учениях и заинтересованность НАТО в хороших и конструктивных отношениях со всеми странами бывшего советского блока.

Джеймс Аппатурай, к слову, признался, что в Минске хоть и впервые, но чувствует себя как дома. Здесь и природа, как в Канаде, и всенародная любовь к хоккею. Заместитель помощника генсекретаря НАТО: «С Беларусью у нас надёжное партнёрство»

Так найдут ли ОДКБ и НАТО способ трансформировать противостояние в сотрудничество во благо мировой безопасности? Николай Бордюжа (генсеком Организации Договора о коллективной безопасности, напомним, он был до 2017 года) упомянул в выступлении «психологию триумфаторов». Но без таких вот открытых диалогов общего языка не найти.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2017):

Не хватает равноправного сотрудничества, не хватает диалога, не хватает понимания, что любые системы безопасности, любые политические задачи, национальные интересы каждое государство должно защищать и строить только с учетом того, что такие же национальные интересы и какие-то особые позиции есть у других. И вот эти национальные интересы всех должны учитываться. А не только учитывать интересы Соединенных Штатов Америки, западных европейских стран и абсолютно наплевательски относиться к нашим озабоченностям или к нашим интересам. Если это будет происходить, то я думаю, что всё нормализуется. Чтобы это произошло, организован «Минский диалог». Я считаю, что это очень-очень полезное, своевременное мероприятие.

Интересы на стыке Запада и Востока – как не крути, и на нашей восточно-европейской территории. И региону, и миру нужен «Хельсинки-2». Нужна новая система безопасности. Вот почему Минск берет инициативу. Прозвучала она еще в 2017 году на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Вспомнили о ней и сегодня, 24 мая. Александр Лукашенко – один из политиков, всегда ориентированных на поиск мирного компромисса во благо всех заинтересованных сторон. Александр Лукашенко:

Всё, что говорил Николай Николаевич, – правда. Всё, что говорил здесь представитель Североатлантического блока, – тоже правда. Это факт, никуда не денешься. Если мы будем лоб в лоб настаивать на том, что было сказано, не найдем решения ни одной проблемы. Трудно отодвинуть, вывести за скобки или подвести черту, как дипломаты говорят, под тем, что сказано и что было. Трудно. Но надо. Будет один результат – настроение другое работать. Еще один результат – еще лучшее настроение. И мы будем убеждены, что мы движемся в правильном направлении. Вот я вам желаю этого. Попробуйте придти вы, эксперты – вы же самые умные, головастые люди – придти к каким-то шагам. И нас подтолкнете к решению этих проблем. Вот в этом направлении приезжайте в Минск в любое время, с любыми политическими убеждениями, приезжайте, обсуждайте. Если с моей стороны нужно будет что-то для этого, скажите. В направлении мира я готов идти. Вот вы сейчас выйдете на улицу, выйдите и посмотрите вокруг: природа, солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Я не только про себя говорю, про Беларусь – про любую страну. Ну неужели это хочется кому-то разрушить? Ну зачем нам это надо? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Зачем? И всё этим сказано. Всё в простом. Давайте сохраним это.

В нынешней системе безопасности так много пробелов… И вот сегодня очередная попытка их конструктивно заполнить. «Засучить рукава» и начать поиск новых идей, способных привести диалог к реальным результатам. Об этом призвал с трибуны Томас Гремингер – генсек ОБСЕ. И он же отметил, что абсолютно солидарен с позицией Александра Лукашенко.

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:

Это хорошая идея сесть за одним столом всем вместе и обсудить назревшие вопросы. Тем более, что у всех собравшихся одна цель. Нам всем нужно акцентировать внимание на безопасности, особенно это касается ситуации в Украине. Я очень доволен сегодняшним днем. Особенность нынешней переговорной площадки в том, что на ней прозвучать и быть услышанными должны быть мнения не только доминирующих в геополитике игроков, но и маленьких государств. На одной из пленарных сессий призывают заглянуть в «черный ящик восточноевропейской безопасности». Новые участники диалога – это всегда шанс найти те самые свежие идеи, способные установить, наконец, мир.

Майра Мора, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря:

Общая позиция – это стабилизировать, найти пути сотрудничества, и от этого продолжать. Не надо ставить нереалистические цели.

Сурен Саркисян, бывший советник премьер-министра Армении:

Я человек, который представляет Республику Армению. Для нас принципиальное имеет значение урегулирование Нагорно-Карабахского процесса, конфликта. Очень многое, что мешает – и политическая воля некоторых представителей некоторых государств... Я всегда говорю, что профессионалы своего дела – это не политические лидеры государств, которые в принципе не эксперты, не знают, как работать в таких ситуациях. Поэтому эксперты дают новые идеи. Это самое главное.

Туомиоя Эркки, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Финляндии:

Проблема глобальной безопасности в том, что сейчас нет взаимного доверия участвующих сторон. Но дискуссии нужно обязательно продолжать. Любые переговоры – это всегда лучше, чем их отсутствие. Вспомните совет Уинстона Черчилля: «Лучше разговаривать, чем воевать». Мы все можем внести свой вклад в установление взаимопонимания и построение принципов безопасности, в построение нового мира. Среди участников – представители ЕС и Евразийской экономической комиссии. Разумеется, говорят о Восточном партнерстве. Проекту 10 лет, задачи его актуальны, но эффективность могла бы быть выше. Любопытен факт присутствия китайских экспертов. Они не частые гости на подобных мероприятиях, но в Минск прилетели. В том числе и потому не обошли тему экономического шелкового пути. Кооперация сил вне разделительных линий. Многие эксперты убеждены: «Один пояс – один путь» полностью изменит прежнее представление континента.

Ли Цигун, руководитель Центра исследований национальной безопасности Евразийской ассоциации системных исследований (Китай):

Сейчас самым основным вызовом для всего мира является безопасность малых стран. Если крупные игроки региона могут защитить себя, то более слабые страны по всем миру не могут противостоять. Формирование общей системы защиты, где каждая страна может защитить свои границы и своих жителей – на сегодня основная задача. Таким образом, рецепт «политического коктейля» – из мнений, позиций: авторитетные государственные деятели, дипломаты, знаковые фигуры международных организаций, плюс известные эксперты независимых центров, в том числе ученые.

Йорис Воорхуве, председатель Нидерландской консультативной комиссии по поддержанию мира и безопасности (Нидерланды):

Контроль за вооружением очень важен для всех стран в Европе, для Беларуси тоже. У нас, в Европе, огромное количество вооружения разных видов, и это опасно. Мы должны вернуться к взаимным соглашениям, которые предусматривают использование как можно меньшего количества оружия для агрессивных действий. Конечно, все имеют право защищать свои страны, но не агрессивно. Чтобы привнести больше мира и спокойствия в регион, нужно соблюдать эти соглашения.