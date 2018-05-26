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Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры

26 мая 2018 13:47
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Новости Беларуси. Минск и Пекин приступают к реализации конкретных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 мая, между столицами двух государств было подписано соглашение о сотрудничестве.

Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры-1

Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры-3

Документ рассчитан на развитие партнерских отношений в сфере туризма и культуры. Также в планах усилить взаимодействие в образовании, строительстве и спорте.

Так, в Китае заинтересованы в белорусских специалистах, которые занялись бы подготовкой спортсменов к зимним олимпийским играм. Особое внимание участники встречи уделили теме искусства. В обеих странах планируют проводить дни национальных культур с акцентом на развитие двустороннего туризма.

Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры-6

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я надеюсь, что новый вице-мэр (надеюсь, приедет и мэр Пекина познакомиться), и мы начнем более предметно реализовывать, с учетом того, что их заинтересовал туристический потенциал – не только Беларуси, но и приграничных стран.

Я надеюсь, что подписанное соглашение о развитии туризма станет локомотивом по развитию двустороннего сотрудничества.

Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры-9

Переговоры состоялись в городской ратуше в преддверии визита в нашу страну высокого гостя – заместителя председателя КНР. Для Ван Цишаня посещение Беларуси станет первым с момента избрания на новую должность. И, как сообщается, этот визит в очередной раз подчеркнет внимание руководства КНР к развитию и углублению отношений между нашими странами.

Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры-12

# Беларусь-Китай # Андрей Шорец # Фотофакт

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