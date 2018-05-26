Минск и Пекин подписали соглашение о развитии партнёрских отношений в сфере туризма и культуры

Новости Беларуси. Минск и Пекин приступают к реализации конкретных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 мая, между столицами двух государств было подписано соглашение о сотрудничестве.
Новости Беларуси. Минск и Пекин приступают к реализации конкретных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 мая, между столицами двух государств было подписано соглашение о сотрудничестве.
Документ рассчитан на развитие партнерских отношений в сфере туризма и культуры. Также в планах усилить взаимодействие в образовании, строительстве и спорте.
Так, в Китае заинтересованы в белорусских специалистах, которые занялись бы подготовкой спортсменов к зимним олимпийским играм. Особое внимание участники встречи уделили теме искусства. В обеих странах планируют проводить дни национальных культур с акцентом на развитие двустороннего туризма.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я надеюсь, что новый вице-мэр (надеюсь, приедет и мэр Пекина познакомиться), и мы начнем более предметно реализовывать, с учетом того, что их заинтересовал туристический потенциал – не только Беларуси, но и приграничных стран.
Я надеюсь, что подписанное соглашение о развитии туризма станет локомотивом по развитию двустороннего сотрудничества.
Переговоры состоялись в городской ратуше в преддверии визита в нашу страну высокого гостя – заместителя председателя КНР. Для Ван Цишаня посещение Беларуси станет первым с момента избрания на новую должность. И, как сообщается, этот визит в очередной раз подчеркнет внимание руководства КНР к развитию и углублению отношений между нашими странами.