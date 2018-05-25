«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу

Новости Беларуси. В столице Беларуси завершил работу форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала около полусотни экспертов из разных стран – от США до Китая.

25 мая переговоры прошли под знаком большой экономики. Впрочем, обсудить удалось десятки важнейших для Восточной Европы вопросов: от нелегальной торговли людьми до вооруженных конфликтов и кибертерроризма. Каких решений удалось достичь в этот раз и какую судьбу Восточной Европе предрекают эксперты, узнавала Ольга Коршун. На «Минском диалоге» буквально марафон переговоров. Даже кофе-пауза не повод сворачивать дискуссии. США, Китай, Россия, представители НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. В таком составе обсудили десятки жизненно важных вопросов – от нелегальной торговли людьми до вооруженных конфликтов и кибертерроризма.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня на «Минском диалоге» много говорили об экономической безопасности. Санкции, торговые барьеры и ограничения, отсутствие связи между организациями – всё это тормозит развитие региона, а главное, бьет по карману простых европейцев. И пока мы не научимся договариваться и ставить взаимную выгоду выше политических амбиций, всем в прямом смысле придется за это платить. Вместо санкций и взаимных угроз эксперты предлагают объединить экономический потенциал Европы от Лиссабона до Владивостока.

Ульф Шнайдер, сопредседатель рабочей группы по экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока (Германия):

На Западе есть хорошие технологии, ноу-хау, на Востоке есть нефть, газ. В Беларуси очень хорошие IT-эксперты, которые очень хорошо могут помочь немецким и другим предприятиям реализовать так называемую «Индустрию 4.0». Это один конкретный пример, который приносит выгоду гражданам и на Западе, и на Востоке. О том, что сближение в разных сферах выгодно и на Востоке, и на Западе, говорил и Президент Беларуси во время пленарного заседания. При этом наша страна готова содействовать такому диалогу. Александр Лукашенко: «Беларусь – суверенное государство и чётко осознает своё положение на международной оси координат»

«Лучше разговаривать, чем воевать». Вопросы миропорядка обсудили на форуме «Минский диалог» 24 мая Безопасность – вопрос № 1 для многих стран Восточной Европы. Терроризм, региональные конфликты, тотальная миграция. Но разрубить узел этих проблем одним махом вряд ли удастся. В этой ситуации гораздо важнее начать диалог и не сворачивать с этого пути.

Владимир Фесенко, глава правления центра прикладных политический исследований (Украина):

Очень важно сейчас использовать любую возможность для возобновления диалога, чтобы были переговоры не только политиков и государственных деятелей, чтобы был общественный и экспертный диалог. Потому что на неполитических экспертных площадках можно искать новые сценарии.

Самуэль Чарап, старший научный сотрудник стратегического исследовательского центра (США):

Содержательный разговор по очень острым темам, при обсуждении которых на других форумах мы очень часто не видим содержательной дискуссии. Здесь это получилось, так что успех! В 2019 году организаторы планируют расширить состав участников, а по самым острым вопросам, как вариант, организовать рабочие группы.