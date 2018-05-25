«Содержательный разговор по очень острым темам». Форум «Минский диалог» завершил свою работу

Новости Беларуси. В столице Беларуси завершил работу форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала около полусотни экспертов из разных стран – от США до Китая.
Новости Беларуси. В столице Беларуси завершил работу форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала около полусотни экспертов из разных стран – от США до Китая.
25 мая переговоры прошли под знаком большой экономики. Впрочем, обсудить удалось десятки важнейших для Восточной Европы вопросов: от нелегальной торговли людьми до вооруженных конфликтов и кибертерроризма.
Каких решений удалось достичь в этот раз и какую судьбу Восточной Европе предрекают эксперты, узнавала Ольга Коршун.
На «Минском диалоге» буквально марафон переговоров. Даже кофе-пауза не повод сворачивать дискуссии. США, Китай, Россия, представители НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. В таком составе обсудили десятки жизненно важных вопросов – от нелегальной торговли людьми до вооруженных конфликтов и кибертерроризма.
Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня на «Минском диалоге» много говорили об экономической безопасности. Санкции, торговые барьеры и ограничения, отсутствие связи между организациями – всё это тормозит развитие региона, а главное, бьет по карману простых европейцев. И пока мы не научимся договариваться и ставить взаимную выгоду выше политических амбиций, всем в прямом смысле придется за это платить.
Вместо санкций и взаимных угроз эксперты предлагают объединить экономический потенциал Европы от Лиссабона до Владивостока.
Ульф Шнайдер, сопредседатель рабочей группы по экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока (Германия):
На Западе есть хорошие технологии, ноу-хау, на Востоке есть нефть, газ. В Беларуси очень хорошие IT-эксперты, которые очень хорошо могут помочь немецким и другим предприятиям реализовать так называемую «Индустрию 4.0». Это один конкретный пример, который приносит выгоду гражданам и на Западе, и на Востоке.
О том, что сближение в разных сферах выгодно и на Востоке, и на Западе, говорил и Президент Беларуси во время пленарного заседания. При этом наша страна готова содействовать такому диалогу.
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Безопасность – вопрос № 1 для многих стран Восточной Европы. Терроризм, региональные конфликты, тотальная миграция. Но разрубить узел этих проблем одним махом вряд ли удастся. В этой ситуации гораздо важнее начать диалог и не сворачивать с этого пути.
Владимир Фесенко, глава правления центра прикладных политический исследований (Украина):
Очень важно сейчас использовать любую возможность для возобновления диалога, чтобы были переговоры не только политиков и государственных деятелей, чтобы был общественный и экспертный диалог. Потому что на неполитических экспертных площадках можно искать новые сценарии.
Самуэль Чарап, старший научный сотрудник стратегического исследовательского центра (США):
Содержательный разговор по очень острым темам, при обсуждении которых на других форумах мы очень часто не видим содержательной дискуссии. Здесь это получилось, так что успех!
В 2019 году организаторы планируют расширить состав участников, а по самым острым вопросам, как вариант, организовать рабочие группы.
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Форум возник не на ровном месте – что-то нам захотелось провести. Он является отражением реальных проблем и озабоченностей, которые у нас есть. Озабоченности связаны, в первую очередь, с Восточной Европой. Но одновременно мы осознаем, что геополитически здесь собран клубок противоречий и проблем, которые так или иначе завязаны и на другие регионы. Чтобы эта дискуссия была максимально полной и глубокой, мы будем расширять географическое представительство.
На форуме прозвучал призыв – выйти из беззвучных комнат. То есть проводить больше открытых дискуссий, где каждый, независимо от положения на карте и политического веса, имеет право голоса. А встречи в рамках «Минского диалога» будут проводить каждый год.
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