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Почему Байден – заводная кукла и как он шантажирует весь мир американским госдолгом? Мнение политолога

29 мая 2023 07:21
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».  

Почему Байден – заводная кукла и как он шантажирует весь мир американским госдолгом? Мнение политолога-1

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.  

По-английски шантаж – это «blackmail», то есть «черная почта». Так повелось, наверное, потому, что шантажисты обычно действуют с помощью писем и, естественно, анонимно. Достаточно вспомнить классический случай, описанный писателем О́ Генри в рассказе «Вождь краснокожих», где шантажисты подписывались «Два злодея». Без имен.  

Однако у Джо Байдена, пожелавшего нынче заняться шантажом во всемирном масштабе, возникли проблемы с «черной почтой». Он не может ею воспользоваться.  

Подробности читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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