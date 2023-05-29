Почему Байден – заводная кукла и как он шантажирует весь мир американским госдолгом? Мнение политолога

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

По-английски шантаж – это «blackmail», то есть «черная почта». Так повелось, наверное, потому, что шантажисты обычно действуют с помощью писем и, естественно, анонимно. Достаточно вспомнить классический случай, описанный писателем О́ Генри в рассказе «Вождь краснокожих», где шантажисты подписывались «Два злодея». Без имен.

Однако у Джо Байдена, пожелавшего нынче заняться шантажом во всемирном масштабе, возникли проблемы с «черной почтой». Он не может ею воспользоваться.