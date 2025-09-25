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Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

25 сентября 2025 14:10
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Макет беспилотного управления техникой БЕЛАЗ, электрический мусоровоз, гибридный кроссовер. Наша страна готовит 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске-2

В Минске также будут представлены 20 российских регионов, национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Всего об участии заявили около полутысячи компаний.

В деловой части форума основными темами для обсуждения станут машиностроение, автоматизация производственных процессов, цифровизация и искусственный интеллект. Особое внимание уделят развитию транспорта – от железнодорожных инноваций до электромобилей и беспилотных систем.

Олеся Шангареева, директор выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»:
Мы находимся уже на финальной стадии подготовки. У нас заявлено порядка 500 компаний участников выставки. Среди них порядка 300 компаний из 23 регионов Российской Федерации. Представлены будут такие крупнейшие регионы Российской Федерации, как Республика Татарстан, Челябинская область, Свердловская область, Санкт-Петербург и так далее.

Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске-4

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Главный результат будет показать, что мы умеем, и попросить помощи там, где мы еще не обладаем достаточной компетенцией в производстве тех или иных товаров. И, безусловно, делегации из России и других дружественных стран смогут предложить возможности по производству комплектующих, чтобы это был не только союзный, но, может быть, и евразийский продукт.

На «ИННОПРОМ. Беларусь» зарегистрировались около 7 тысяч участников и посетителей из 22 стран. Запланировано проведение деловых сессий и круглых столов. Уже поданы заявки на подписание во время выставки около 20 контрактов.

Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске-6

В деловой части форума основными темами для обсуждения станут машиностроение, автоматизация производственных процессов, цифровизация и искусственный интеллект. Особое внимание уделят развитию транспорта – от железнодорожных инноваций до электромобилей и беспилотных систем.

Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске-8

Павел Утюпин, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Наравне с «ИННОПРОМом», повторюсь, выездной выставкой, которая будет проходить впервые в Республике Беларуси, у нас будут еще знаковые события – Совет глав правительств СНГ, Евразийский межправительственный совет, который пройдет 30 сентября. У нас большая повестка рассмотрения вопросов, в том числе по промышленности.

Программой форума предусмотрены мероприятия, направленные на развитие промышленных кадров. Для молодых предпринимателей и студентов пройдут мастер-классы от ведущих руководителей и экспертов промышленных компаний, научных и образовательных центров России и Беларуси.

# Выставка # Андрей Конюшко

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