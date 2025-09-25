Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

Макет беспилотного управления техникой БЕЛАЗ, электрический мусоровоз, гибридный кроссовер. Наша страна готовит 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Макет беспилотного управления техникой БЕЛАЗ, электрический мусоровоз, гибридный кроссовер. Наша страна готовит 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске также будут представлены 20 российских регионов, национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Всего об участии заявили около полутысячи компаний.
В деловой части форума основными темами для обсуждения станут машиностроение, автоматизация производственных процессов, цифровизация и искусственный интеллект. Особое внимание уделят развитию транспорта – от железнодорожных инноваций до электромобилей и беспилотных систем.
Олеся Шангареева, директор выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»:
Мы находимся уже на финальной стадии подготовки. У нас заявлено порядка 500 компаний – участников выставки. Среди них порядка 300 компаний из 23 регионов Российской Федерации. Представлены будут такие крупнейшие регионы Российской Федерации, как Республика Татарстан, Челябинская область, Свердловская область, Санкт-Петербург и так далее.
Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Главный результат будет показать, что мы умеем, и попросить помощи там, где мы еще не обладаем достаточной компетенцией в производстве тех или иных товаров. И, безусловно, делегации из России и других дружественных стран смогут предложить возможности по производству комплектующих, чтобы это был не только союзный, но, может быть, и евразийский продукт.
На «ИННОПРОМ. Беларусь» зарегистрировались около 7 тысяч участников и посетителей из 22 стран. Запланировано проведение деловых сессий и круглых столов. Уже поданы заявки на подписание во время выставки около 20 контрактов.
В деловой части форума основными темами для обсуждения станут машиностроение, автоматизация производственных процессов, цифровизация и искусственный интеллект. Особое внимание уделят развитию транспорта – от железнодорожных инноваций до электромобилей и беспилотных систем.
Павел Утюпин, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Наравне с «ИННОПРОМом», повторюсь, выездной выставкой, которая будет проходить впервые в Республике Беларуси, у нас будут еще знаковые события – Совет глав правительств СНГ, Евразийский межправительственный совет, который пройдет 30 сентября. У нас большая повестка рассмотрения вопросов, в том числе по промышленности.
Программой форума предусмотрены мероприятия, направленные на развитие промышленных кадров. Для молодых предпринимателей и студентов пройдут мастер-классы от ведущих руководителей и экспертов промышленных компаний, научных и образовательных центров России и Беларуси.