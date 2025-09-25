Порядка 500 компаний примут участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске

Макет беспилотного управления техникой БЕЛАЗ, электрический мусоровоз, гибридный кроссовер. Наша страна готовит 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске также будут представлены 20 российских регионов, национальные экспозиции Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Всего об участии заявили около полутысячи компаний.

В деловой части форума основными темами для обсуждения станут машиностроение, автоматизация производственных процессов, цифровизация и искусственный интеллект. Особое внимание уделят развитию транспорта – от железнодорожных инноваций до электромобилей и беспилотных систем.

Олеся Шангареева, директор выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»:

Мы находимся уже на финальной стадии подготовки. У нас заявлено порядка 500 компаний – участников выставки. Среди них порядка 300 компаний из 23 регионов Российской Федерации. Представлены будут такие крупнейшие регионы Российской Федерации, как Республика Татарстан, Челябинская область, Свердловская область, Санкт-Петербург и так далее.