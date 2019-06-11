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«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране

11 июня 2019 14:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 11 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране-1

Президент отметил, что в первую очередь управленцам нужно быть ближе к людям, а также обратил внимание на такие важные темы, как заготовка кормов, развитие новых направлений в сельском хозяйстве. Например, здесь можно заняться овцеводством. Раньше в нашей стране на этом специализировались многие.

«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне правительство пишет – ну просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133 % овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец.

Так, а что такое 33 % до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы? Если мы разводим овцеводство, возвращаемся к этому, значит, надо серьезно за это браться.

«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране-7

«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране-9

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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