Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Владимир Караник возглавит Министерство здравоохранения, Юрий Караев станет министром внутренних дел, а Виталий Вовк будет управлять Минским тракторным заводом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Президент согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Лиозненском и Могилевском районах.