Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Владимир Караник возглавит Министерство здравоохранения, Юрий Караев станет министром внутренних дел, а Виталий Вовк будет управлять Минским тракторным заводом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Президент согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Лиозненском и Могилевском районах.
Александр Лукашенко отметил, что в первую очередь новым управленцам нужно быть ближе к людям, а также обратил внимание на такие важные темы, как заготовка кормов, развитие новых направлений в сельском хозяйстве.
Так, например, сельхозпредприятиям можно заняться овцеводством. Раньше в нашей стране на этом специализировались многие. Также глава государства отметил необходимость поддержки отстающих силами промышленных предприятий. В настоящее время в стране около 20-25 % хозяйств не могут выйти на рентабельную работу. Помочь им можно и кадрами, и техникой.