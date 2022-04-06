Юрий Амбразевич: США, ЕС и другие страны пытаются затормозить развитие Беларуси, вызвать недовольство народа

Новости Беларуси. Беларусь призывает мир отказаться от игнорирования интересов друг друга и стремления укрепить свою безопасность за счет других. Так в МИД прокомментировали введение незаконных односторонних санкций против Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства Юрий Амбразевич выступил на заседании сегмента регионального форума Европейской экономической комиссии ООН по устойчивому развитию.
Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Правительства США, Великобритании, стран НАТО и ЕС стремятся, исходя из интересов своей безопасности, направить политическое развитие белорусского общества в русло, отвечающее интересам западной элиты. В этих целях они пытаются затормозить экономическое развитие Беларуси, вызвать недовольство народа и применяют в отношении нашей страны экономические санкции. Простым людям в США и Европе говорится о том, что это избирательные меры, что они направлены против представителей режима. Все это, конечно, абсолютная ложь. И уже затрагивают сферу информационной безопасности.
Юрий Амбразевич напомнил, что в 2014-2015 годах Беларусь предоставила площадку для заключения Минских договоренностей. И сейчас наша страна стала первой, кому удалось усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.