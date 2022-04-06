Юрий Амбразевич: США, ЕС и другие страны пытаются затормозить развитие Беларуси, вызвать недовольство народа

Новости Беларуси. Беларусь призывает мир отказаться от игнорирования интересов друг друга и стремления укрепить свою безопасность за счет других. Так в МИД прокомментировали введение незаконных односторонних санкций против Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Правительства США, Великобритании, стран НАТО и ЕС стремятся, исходя из интересов своей безопасности, направить политическое развитие белорусского общества в русло, отвечающее интересам западной элиты. В этих целях они пытаются затормозить экономическое развитие Беларуси, вызвать недовольство народа и применяют в отношении нашей страны экономические санкции. Простым людям в США и Европе говорится о том, что это избирательные меры, что они направлены против представителей режима. Все это, конечно, абсолютная ложь. И уже затрагивают сферу информационной безопасности.

Юрий Амбразевич напомнил, что в 2014-2015 годах Беларусь предоставила площадку для заключения Минских договоренностей. И сейчас наша страна стала первой, кому удалось усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.