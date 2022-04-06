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Андрейченко: отношения между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и конструктивно

06 апреля 2022 11:06
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Женевы 6 апреля обсудили в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко встретился с назначенным послом Швейцарии в Беларуси Кристиной Хонеггер-Золотухин.

Андрейченко: отношения между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и конструктивно-1

Стороны подтвердили важность не только сохранения существующих контактов, но и развития новых. Минск рассматривает Швейцарию как перспективного партнера. В последние годы наши страны практически удвоили товарооборот, начато немало совместных проектов. Однако сейчас сотрудничество несколько затормозилось. В Беларуси рассчитывают, что в ближайшее время будут найдены новые точки соприкосновения.

Андрейченко: отношения между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и конструктивно-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отношения между нашими странами, независимо от политической конъюнктуры, всегда развивались прагматично и конструктивно. Особенно заметно это было в последние годы, когда у нас очень положительно развивалось сотрудничество – и наше межпарламентское, и торгово-экономическое, и культурное сотрудничество. Вы, работая здесь, в Республике Беларусь, должны помнить одно: что Республика Беларусь всегда была и есть приверженец мира, стабильности, безопасности.

Добавим, в 2022 году Беларусь и Швейцария отмечают 30-летие дипотношений.

# Беларусь-Швейцария # Владимир Андрейченко # Кристина Хонеггер-Золотухин # Фотофакт

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