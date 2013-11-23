Итоги визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан

Визит президента Беларуси в Азербайджан стал, конечно же, главным политическим событием недели. Наряду с традиционной ковровой дорожкой, приподнятыми подбородками почетного караула и стремлением увеличить товарооборот хочется увидеть, всегда хочется увидеть, что-то новое! И, вот, новой темой в резиденции «Загульба» (так называется резиденция президента Азербайджана) стали инвестиции этой страны в белорусскую экономику. Это во-первых. А во-вторых – совместное производство продукции не для себя уже (рынки не вмещают все, что производят), а для продажи в третьих странах, после чего денежку можно поделить пополам.

Но вернемся к первому пункту – к азербайджанскому капиталу, который готов влиться в Беларусь! Впрочем, как и все капиталы, потому что все хотели бы поучаствовать в белорусской приватизации! Тема известная, но не всех впускают. Только самых надежных и выгодных партнеров, и то «задорого», не по дешевке, ведь не рухлядь какая-то предлагается, а эффективные предприятия!

Так вот, насчет надежности Азербайджана, насчет верности и дружбы. Стоит напомним, что во время конфликта с «Газпромом» и в период нефтяных войн официальный Баку оказывал серьезную поддержку Минску. И финансовую, и ресурсную, поставляя нефть в Беларусь через Украину новым для того времени путем Одесса – Броды, которым уже качали, правда, венесуэльскую «Санта Барбару». И, кстати говоря, Беларусь тогда «прорубила окно» для азербайджанской нефти в Европу. Поневоле прорубила, поневоле открыла новый путь. В общем, получается, что Александру Лукашенко и Эльхаму Алиеву есть что вспомнить. Но подробности, как обычно, остаются за кадром. А вот формальную часть визита увидела наш корреспондент наталья Бреус.

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Отсюда Баку – город ветров – как на ладони. Сразу видно: столица строится и растет. Впрочем, как и весь Азербайджан с приходом к власти Ильхама Алиева. В последние годы страна может похвастаться темпами экономического роста среди всех государств СНГ.

Говорят, в воздухе на берегу Каспия можно почувствовать запах «черного золота». В Баку был даже целый район, где работали предприятия нефтепрома. Его так и называли – «черный город». Но сегодня на этом месте отстраивают заново «город белый». Именно здесь президенты открыли обновленную дипмиссию Беларуси.

То ли совпало, то ли так задумано, но здание располагается на улице Рафиева. Она названа так в честь командира-азербайджанца, который участвовал в освобождении Беларуси от фашистов в Великую Отечественную.

Капсулу в основание здания белорусского посольства президенты заложили в 2010 году. Сегодня смотрят, что получилось. «Начинка» в посольстве во многом белорусская, чтобы даже стены помогали продвигать белорусско-азербайджанские интересы.

Возле посольского корпуса президенты высадили оливковые деревья – символ мира и достатка. И хоть церемония закончилась, когда уже стемнело, двум лидерам показали, так что же способствует достатку стран.

Кооперация в производстве. Сборку белорусской техники наладили в Гяндже. Начиная с 2007 года выпустили около 6 тысяч грузовиков и тракторов. Взялись за колесные тягачи. Есть контракт на десятки машин. А сейчас ждали от президентов «добро» на сборку автобусов.

Владимир Основский, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Нам в этом году удалось значительно увеличить объемы. И мы планируем к концу года рост не менее, чем в два раза по сравнению с прошедшим годом.

Официальные переговоры прошли в загородной резиденции азербайджанского лидера «Загульба» на берегу Каспийского моря. Президенты встретились на красной ковровой дорожке не просто как коллеги – как друзья.

И хоть все начинается строго по протоколу, главы государств используют каждую минуту для общения, не прекращая разговаривать даже на ходу. Гостеприимство и радушие у азербайджанцев в крови.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев нашли общий язык. В этот раз даже галстуки для встречи выбрали в один тон – синий в Азербайджане сейчас в тренде.

Личный контакт президентов сказался на общем товарообороте. За семь последних лет, когда были открыты посольства, белорусский экспорт вырос в 10 раз. После общения с глазу на глаз, которое прошло без прессы, политики вышли к делегациям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы всегда поддерживали и поддерживаете нас, мы всегда поддерживали и будем поддерживать вас.

У нас в торгово-экономической сфере, экономике также динамика очень приличная. Критерий этому – торгово-экономические отношения, товарооборот (где-то с 2006 по 2012 годы он вырос в шесть раз, это очень приличные темпы). Но, конечно, абсолютные объемы (300 млн долларов) – это не наши объемы. У нас возможности побольше. И, слава Богу, у нас есть возможность нарастить эти объемы (мы с вами только что эту проблему обсуждали) за счет создания здесь уже не сборочных производств, коль локализация некоторых достигает от 40% до 60%, а уже - совместного производства. И, конечно, то, что мы можем уже произвести с вами на азербайджанской земле, никак в Азербайджане не умещается. Мы об этом говорили.

И очень важно сейчас вместе с вами, и я просил президента, используя его авторитет на международной арене, это очень важно, чтобы мы вместе торговали в третьих странах.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Самое главное, что последние годы активного взаимодействия настолько нас сблизили, что Беларусь и Азербайджан уже и в регионе, и в мире воспринимаются как очень близкие, дружественные страны.

Президенты подтвердили, что готовы и дальше развивать промышленную кооперацию. Например, на заводе в Сумагаитском технопарке хотят делать запчасти для грузовиков.

Джамиль Касимов, начальник Департамента внешних связей Сумгаитского технопарка:

На данный момент также планируется массовое производство, если мы договоримся с нашими белорусскими коллегами. Весь вопрос, на самом деле, экономического характера – это вопрос цены.

И вот еще. В ближайшее время возле Баку построят завод по выпуску специальной техники, а пока производители выиграли тендер на поставку 100 экскаваторов.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкадор»:

В ближайшее время мы создадим совместное предприятие и сразу же начинаем строить технический центр, центр по дистрибьюции наших машин на рынок Азербайджана. И на втором этапе начинаем строить завод по производству специальных машин в Азербайджане.

Академии наук Беларуси и Азербайджана договорились продвигать инновационные проекты в реальном секторе экономики. Между учеными стран – два десятка проектов.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

В области космических исследований перед нами стоит задача коммерциализации этого направления. И, думаю, что мы здесь вместе очень много сделаем.

На высшем уровне рассчитывают на то, что к возможным совместным проектам в строительстве, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры подключится бизнес. Азербайджанские предприниматели вкладывают в Беларусь, а у нас создают для них комфортный бизнес-климат.

Александр Лукашенко:

Мы готовы и ждем вас с вашими предложениями. Если вам интересно, вы готовы инвестировать в нефтехимию, в сельское хозяйство, в химию и особенно в направление, которому ваш президент уделяет, – это фармацевтическая промышленность – я абсолютно поддерживаю. Перед нами тоже такая задача когда-то стояла, она и сейчас не снимается – обеспечить фармацевтическую независимость, лекарственную безопасность. Мы готовы, Ильхам Гейдарович подтвердил, готов поддержать проект строительства здесь производства медицинских препаратов. Мы готовы предложить свои технологии.

Ильхам Алиев:

Все решения, которые мы принимаем как президенты, выполняются, реализуются в срок и качественно.

Наши слова не расходятся с делами, иной раз даже нет необходимости формализовывать наши договоренности подписями.

Но все-таки, соблюдая формальности, совместные документы завизировали. Итог переговоров – пакет из 11 соглашений. Государства будут сотрудничать в сфере налогообложения, пенсионного обеспечения, финансового контроля, высоких технологий, образования. Тут речь о создании ресурсных центров начального профобразования в Азербайджане. Работать сообща будут города Гомель и Гянджа.

Президенты скрепили своими подписями совместную декларацию, где строго и официально прописано то, что можно сказать в двух словах – «Будем дружить!»

***

После горячего политического «блюда» в эфире неплохо бы десерт, то есть неофициальный сюжет. Так вот, от самых коротких юбок до самого высокого флагштока, от нефти, которая оживляет, до традиции, по которой умертвляют (барашка, слава Богу!) – все это видела наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр.

***

Азербайджан – этакое связующее звено между западной и восточной цивилизациями. Страна, в которой насчитываются едва ли не все климатические пояса, существующие на Земле. Больше полувека искусствоведы пытаются найти разгадку, почему на картине Сальвадора Дали «Геополитический младенец, наблюдающий за рождением нового человека» женщина указывает пальцем на Баку. Возможно, это случайность, но вполне может быть, что художник вложил в это тайный смысл.

Еще на подъезде к Янардагу, в переводе с азербайджанского это «горящая гора», кажется, сейчас точно встретим аварийную службу газа. Запах раскочегаренного бабушкиного примуса.

А это, в прямом смысле слова, вечный огонь. Языки пламени из земли вырываются здесь, как минимум, несколько тысяч лет, причем при любой погоде.

Один незаинтересованный скептик, с которым нам довелось побеседовать, уверял, что в горе закопали газовую трубу. Мы пытались разыскать следы «горящего» надувательства, но все старания тщетны.

Нишат Исмайлов:

И лет 10 назад было так, и год назад. И сегодня оно выглядит одинаково. Ничего здесь не изменилось.

Очень сильная энергетика здесь ощущается. Явно это чувствуется.

Точного научного объяснения этому природному феномену нет. Понятно одно: где-то в недрах – залежи природного газа.

Очевидны невероятные запасы. Нефть и газ – вот уж действительно современный клад, который всегда в цене.

Первый нефтяной бум пришелся на середину XIX века. В Баку пробурена первая в мире нефтяная скважина, пущен на воду первый в мире танкер, впервые в мире начата добыча нефти в море.

В начале XX века на долю Баку приходилось больше половины всей добываемой в мире нефти.

Проезжая Баку вдоль и поперек кажется, что нефть добывают здесь повсюду. Качалки стоят прямо в огородах и у стен жилых домов, виднеются в море.

Кстати, бензин в Азербайджане чуть дешевле, чем в Беларуси. За литр 92-го нужно отдать, в долларовом эквиваленте, 70 центов. И это в стране, где даже в нефти купаются. Устроить заплыв в нефтяном бассейне можно в городке Нафталан. На нефтяные спа-процедуры приходят на костылях (здесь даже открыли для них музей), а уезжают пританцовывая.

На билбордах, причем по всей стране, изображен бывший президент и отец нынешнего главы государства Гейдар Алиев. Для азербайджанцев Алиев-старший – национальный герой.

Гюнель Рагимова, сотрудник музея зала памяти Г. Алиева в Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

Его возвращение к власти спасло Азербайджан от угрозы уничтожения и вошло в нашу историю как День национального спасения.

Переломное время – начало 90-х. Сразу после развала СССР Азербайджан имел все шансы стать несостоявшимся государством. Алиев правил железной рукой – такая емкая характеристика часто фигурирует в политических статьях. Национальная копилка начинает пополняться благодаря тому, что есть под ногами.

Зияд Самедзаде, председатель комиссии по экономической политике Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

Гейдар Алиев, в отличие от многих руководителей нефтяных стран, не дал возможности приватизировать стратегические нефтяные ресурсы.

Политическую эстафету уже 10 лет как принял Ильхам Алиев. Он продолжает курс своего отца.

Али Гусейнов, председатель комитета по вопросам правовой политики Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

Мы конституционно отменили лимит двухразового избрания президента. Это искусственный лимит, который в моем понимании нарушает права избирателей избирать того, кого они хотят.

А это одно из самых популярных мест в Баку. Пятикилометровому Приморскому бульвару больше 100 лет.

Вечером на бакинской набережной можно встретить не скрывающих своих чувств влюбленных. А ведь еще несколько лет назад открыто целоваться на улицах было запрещено – каралось это штрафом. Такие нравы. Однако время даже в строгие мусульманские законы вносит коррективы. Потому за поцелуи теперь не оштрафуют, а лишь попросят вести себя скромнее.

Гинеколог-онколог Улькяр признается: 11 лет назад уехала учиться в Беларусь не только из-за того, что там хорошее образование. Она бежала и от строгих нравов. Теперь в городской моде – европейский style, реже встречаются горожанки в чадре.

Диктует азербайджанскую моду и первая леди страны Мехрибан Алиева. Изысканные наряды периодически дают повод для упреков, мол, негоже для мусульманской страны такая откровенность. На встречу с нами Улькяр свободно пришла в дерзком мини.

Улькяр Мустофаева, врач-гинеколог частной клиники Баку:

У каждого человека есть своя альма-матер. Витебский медицинский университет – наша альма-матер. Обучение и база у университета очень хорошая.

Получив профессию врача, она вернулась в Баку.

Кардиограмма столичной жизни читается по архитектуре. Восточная самобытность и западный лоск.

Жительница Баку:

Баку вообще с того времени очень сильно изменился. Вы, наверное, сами тоже заметили.

Город в строительных лесах. Так называемые нефтедоллары превращаются в городской монолит. Экономика на виду.

Современный символ Баку – «Пылающие башни». Трио небоскребов видно из разных точек города, ровно так же обозревается и открытая в 2010 году площадь Государственного флага, что на столичном побережье Каспия. Ровно девять месяцев 162-метровый флагшток был самым высоким в мире (его даже успели занести в Книгу рекордов Гиннеса), но в мае 2011-го в Душанбе появился соперник на 3 метра выше.

А вот караван-сарай. У азербайджанцев это что-то наподобие дворца. И чай здесь подают в рюмках.

Азербайджанец:

Настоящий азербайджанец за вечер может выпить стаканов 10.

Кстати, стаканы для чая азербайджанцы покупают белорусского производства. Но не только с хрусталем здесь ассоциируется Беларусь.

Азербайджанец:

Беларусь – это, первым делом, батя, Лукашенко, вторым делом – Минск. Что еще для меня Беларусь? БАТЭ, футбольная команда.

Вообще, все молочное в Беларуси очень вкусное. Покупаю в гастрономах, везде у нас продается белорусское.

Серьезное сотрудничество у Азербайджана и Беларуси уже давно. Дипломатическим отношениям 20 лет.

Ариф Мехтиев, председатель Общества дружбы Азербайджан-Беларусь:

У нас очень хорошие существуют отношения межгосударственные. У нас существует личная дружба президентов наших стран. Наши народы очень близки по своему менталитету.

Пожалуй, самый масштабный совместный проект – Гянджинский автомобильный завод. На двух линиях здесь собирают белорусские тракторы и автомобили «МАЗ».

Фахраддин Сулейманов, главный инженер Гянджинского автомобильного завода:

Качеством мы довольны. Не только мы, и наши потребители. Поэтому с каждым днем у нас заказов еще больше.

Кямран Назаров, директор Гянджинского автомобильного завода:

Эту технику знают очень многие поколения. Техника очень надежная, техника удобная. И, конечно, в плане цены и качества.

А эти дома появились на пустыре возле города Исмайллы. Агрогородок.BY. Белорусские инженеры разработали спецпроект.

Павел Корольчик, заместитель директора ОАО «Гроднопромстрой»:

Это наш первый опыт строительства таких объектов в Азербайджанской Республике. Учтены особенности менталитета азербайджанского народа, как они умеют жить, как они хотят жить. То есть сами комнаты приспособлены под их жилье, под их жизнь.

И космосом едины. В 2013 году впервые Азербайджан запустил свой телекоммуникационный спутник.

Али Аббасов, министр связи и информационных технологий Азербайджанской Республики:

Есть хорошие возможности сотрудничать в области использования космического пространства. С белорусской стороны мы будем иметь систему обработки космической информации, полученной от низкоорбитальных спутников.

А эти два спутника жизни к семейному сотрудничеству пришли еще 19 лет назад.

Вагиф Юсубов:

Нашли общий язык. Претензий, заявлений, жалоб не имею.

Белорусско-азербайджанский тандем. Ирина и Вагиф познакомились в России – там будущий муж служил на подводной лодке. В 1997 году переехали сюда, в отчий дом на остров Артем.

Ирина Юсубова:

В Азербайджане, кстати, много бывает бытовой техники белорусской. Например, холодильник, чайник у меня белорусские. Много косметики.

Впрочем, акция «Купляйце беларускае!» в азербайджанской рекламе не нуждается. Лифты, холодильники, стиральные машины, лекарства, продукты – десятки товаров, которые реально пользуются спросом. В рейтинге привлекательных белорусских позиций у многодетной семьи Юсубовых еще и отдых. Для них Каспийское море – не курорт. В отпуск выезжают в Беларусь. Там и родня Ирины, и экзотический для Вагифа тур.

Вагиф Юсубов:

Нравится. Там зима – зима. А здесь зимой и летом одним цветом.

Конечно, проехав по регионам Азербайджана, невооруженным глазом видно: пришло время перемен. Улучшаются трассы, развивается инфраструктура. Кстати, почти в каждом горном селении есть школа и больница, а во многих городских поселках открыты большие спортивные центры. На периферии люди в основном занимаются скотоводством, земледелием и торговлей.

Настоящий кавказский мужчина должен уметь резать барашка. Насколько кощунственным это ни казалось бы, но для Востока дело обыденное. Шокировало, что это даже не пугает маленьких детей, которые гуляют рядом. В каждой семье в Азербайджане барана приносят в жертву хотя бы раз в год. Обычно это бывает на праздник Курбан-байрам.

Магсад Рагимов:

Замороженное мясо я последний раз видел, когда мне было 5-6 лет.

Баранину подают на стол с разнообразной зеленью, овощами, а еще по вкусу добавляют азербайджанский деликатес – гранатовый соус.

Азербайджан – страна, которую нужно распробовать. Сложный рецепт современности: пряный вкус Востока и, на любителя, – ноты Запада. На стыке двух цивилизаций живут люди, которые едва ли не сразу говорят иноcтранцу «gözüvü yeyim», что в дословном переводе – «я хочу съесть твои глаза». На самом деле это азербайджанское выражение симпатии. Вот уж действительно – страна контрастов.

Азербайджан – страна, которую нужно распробовать. Сложный рецепт современности: пряный вкус Востока и, на любителя, – ноты Запада