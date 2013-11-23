Александр Радьков встретился с представителями «Белой Руси» в Брестской области и провел креативный идеологический семинар в Гродненской области

Новости Беларуси. Председатель «Белой Руси» Александр Радьков 23 ноября встретился с активом брестской районной организации. Во время мероприятия ряды активистов пополнились и новыми участниками.

Сегодня районная организация Брестчины насчитывает 34 первички и 760 членов. По словам Александра Радькова, общественные формы единения сегодня действительно нужны. Особенно молодёжи. В доказательство — постоянно растущее количество членов организации. Сегодня это около 140 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель «Белой Руси»:

Это - возможность им и их детям почувствовать развитие страны, к истории еще раз обернуться. Это их объединяет, а для нас это возможность дойти до каждого члена «Белой Руси», до рядовой члена «Белой Руси» через актив. И это объединяет, цементирует организацию. Делает ее более мобильной и активной.

Людмила Жукович, член Совета районной общественной организации «Белая Русь»:

Мы можем сегодня из низов первичных организаций поговорить и спросить, задать нужные нам вопросы. Мы можем услышать, получить компетентные ответы.

Алена Костюк, член районной общественной организации «Белая Русь»:

Данное мероприятие для нас, для молодежи, которая вступает в данную организацию, является для нас как показатель, опыт. На данном мероприятии мы знакомимся с людьми, которые участвуют в этой организации, которые организуют эту деятельность.

Дойти до каждого человека, заинтересовать и если необходимо - помочь. В Сморгони создали новую стратегию работы современных идеологов. Здесь прошёл областной семинар с участием первого заместителя главы администрации Президента Александра Радькова. Главный тезис встречи – идеологическая работа должна осуществляться вовремя и системно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дойти до каждого человека, заинтересовать и если необходимо - помочь. В Сморгони создали новую стратегию работы современных идеологов. Здесь прошёл областной семинар с участием первого заместителя главы администрации Президента Александра Радькова. Главный тезис встречи – идеологическая работа должна осуществляться вовремя и системно.

Вместо традиционных докладов участники семинара вышли, что называется в народ. В Сморгони им показали, как на местном уровне решаются важнейшие экономические и социальные задачи. Поддержка молодых семей в приоритете. Льготное жильё, гарантированное место работы - в результате рождаемость растёт, а количество разводов снижается. Как символ, у районного ЗАГСа установили скульптуру «Дерево счастья». И сразу же новая традиция: молодожёны поклялись здесь в верности.

Особое внимание - многодетным семьям. В Гродненской области они активно участвуют в общественной жизни. Конкурсы, соревнования, фестивали помогают популяризовать идею большой семьи.

Как заинтересовать людей изучать собственную историю, придумали гродненские студенты. Проект «Живая история» знакомит людей со значимыми историческими личностями в простой и понятной форме. Информация в интернете, уличные акции, флешмобы – что называется, комплексный подход. Таким образом история, а вместе с ней и идеология становятся более доступными для тех же молодых людей.

Идеология в такой форме- это несомненный плюс. Ярко, креативно, вовремя а главное системно. Так нужно работать в любой сфере. Именно поэтому идеологические работники собрались вместе, чтобы обменятся опытом. Живое общение друг с другом, уверяют участники семинара, не заменишь даже самыми современными средствами.

Областной семинар идеологов начался креативно и закончился в том же духе. Во время подведения итогов представители одной из политических партий продемонстрировали свои вокальные способности.

Семинар в подобном формате прошёл впервые. И уже решили провести аналогичные встречи во всех регионах страны