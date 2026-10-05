Новости по тегу #Азербайджан

Отдельно на встрече говорили о роли Азербайджана в мировом спорте.
Глава государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости.
Совет Министров утвердил Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений.
Республиканский союз строителей и Ассоциация строителей и производителей Азербайджана заключили Меморандум о взаимопонимании.
В результате попадания одного беспилотника пострадало здание аэропорта Нахичевани, другой упал возле здания школы в соседнем селе. Ранены четыре человека.
Договоренности достигнуты во время официального визита нашей делегации в Баку под руководством министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова.
Эти документы были подписаны во время официального визита в Азербайджан белорусской делегации во главе с министром внутренних дел Иваном Кубраковым.
«Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле, Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей».
В церемонии подписания участвовал президент США. Стороны обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю, возобновить дипломатические отношения.
Во время официального визита премьер-министра Азербайджана, удалось обсудить весь спектр экономического взаимодействия: и поставки продуктов питания, и производство техники.
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