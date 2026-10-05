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Новости по тегу #Азербайджан

Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством НОК Азербайджана
05 октября 2026 16:00

Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством НОК Азербайджана

Лукашенко: Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном
28 мая 2026 07:48

Лукашенко: Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются
14 мая 2026 06:45

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются

Беларусь и Азербайджан продолжат развивать взаимодействие в строительной сфере
01 апреля 2026 06:46

Беларусь и Азербайджан продолжат развивать взаимодействие в строительной сфере

Иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевани в Азербайджане
05 марта 2026 13:53

Иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевани в Азербайджане

МВД Беларуси и Азербайджана будут обмениваться методами противодействия угрозам
18 января 2026 13:38

МВД Беларуси и Азербайджана будут обмениваться методами противодействия угрозам

Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений
17 января 2026 10:47

Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днём рождения
24 декабря 2025 08:29

Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днём рождения

Азербайджан и Армения подписали декларацию о мирных отношениях
09 августа 2025 10:39

Азербайджан и Армения подписали декларацию о мирных отношениях

Какие договорённости достигнуты – подводим итоги визита в Беларусь главы правительства Азербайджана
04 октября 2024 19:08

Какие договорённости достигнуты – подводим итоги визита в Беларусь главы правительства Азербайджана

Итоги визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан
23 ноября 2013 20:02

Итоги визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан