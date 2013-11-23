«Когда самолет вылетает, его нужно погладить по консоле крыла». Репортаж с 61-й истребительной базы в Барановичах

Что только не рекламируют в нашем мире! Даже оружие и военную технику! И даже когда ее демонстрируют президентам!

Александр Лукашенко на неделе посетил авиабазу в Барановичах. Ему показывали, как дежурный пилот за 6 минут вместо 12 поднял самолет в воздух! Разве это не реклама боеготовности!

Беспилотные летательные аппараты вновь предъявили Президенту. И, кстати говоря, технику ВВС и ПВО с элементами белорусского ноу-хау демонстрировали несколько лет назад и президенту России. Он посещал аэродром в Барановичах. А весной нынешнего года министр обороны России Шойгу и вовсе заявил, что на этой авиабазе планируется разместить российский истребительный авиаполк.

В виражах военной авиации разбиралась наш корреспондент Илона Волынец.

Сегодня МиГ-29 – это многофункциональный истребитель. По мнению специалистов, после модернизации у него появилось еще больше боевых возможностей: дозаправка в воздухе, спутниковая система навигации, а также возможность работать по наземным, надводным и воздушным целям.

Именно на нем белорусские летчики-асы установили 15 мировых рекордов: по времени набора высоты и достижению скорости полета по замкнутому маршруту. Истребители модернизировали в Барановичах, на местном авиаремонтном заводе. Самолеты оснастили новым вооружением, различными ракетами, в том числе с лазерным наведением.

61-ю истребительную базу в Барановичах на неделе посетил президент Беларуси. На летном поле, как на параде: выстроена военная техника. Особое внимание главы государства – модернизированным образцам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы все-таки в Беларуси умеем кое-что делать. А все, что здесь выставлено, даже если не произведено здесь (допустим, самолет Ил – это не наше производство, еще с советских времен), то восстанавливать, модернизировать мы хорошо умеем. И сейчас, чтобы вы знали, многие государства в мире по бронетехнике, по самолетной технике, если это возможно, стараются восстанавливать и модернизировать, потому что закупка новой техники – это весьма дорогостоящая вещь.

Белорусская армия – это живой организм, который находится в постоянном развитии. Какие-то виды вооружений устаревают, им на смену приходят новые – высокотехнологичные. Одно из несомненных отечественных достижений – беспилотные летательные аппараты.

Александр Лукашенко:

Это большая перспектива. Мы это освоили у себя. Этот беспилотник может подняться над заданным районом за сотню километров от аэродрома или какой-то точки, пункта, взлететь, обнаружить цель интересующую и передать информацию комплексу, который залпом может уничтожить эту цель.

Как главнокомандующего и главу государства Александра Лукашенко беспокоит не только оснащение войск, но и другие вопросы, связанные с поддержанием боеготовности армии.

Александр Лукашенко:

Если уж конкретно говорить, сколько у нас должно быть, исходя из современного состояния, современной войны (если вдруг, не дай Бог!), сколько у нас должно быть систем противовоздушной обороны, какие системы, сколько у нас должно быть самолетов, вертолетов, бронетехники и так далее.

Надо или не надо нам самолеты Су-27? При нашей компактной стране, средних размеров, все, вроде бы, задачи может выполнить самолет МиГ-29, истребитель. Надо ли нам перехватчики Су-27, которые действуют на 2,5 тысячи километров? Очень мощные, очень дорогостоящие самолеты. У нас их два десятка, этих самолетов. «Надо – не надо» – шел спор. Я высказался за то, что нам надо подумать о том, чтобы эти самолеты все-таки сохранить.

Су-27 – один из самых известных и мощных многоцелевых истребителей, состоит на вооружении более чем 10 стран мира. До недавнего времени в их список входила и Беларусь. Больше всего таких самолетов в России, Китае и Казахстане – государства, несоизмеримые с нашим по территории и бюджетам.

Александр Алесин, военный эксперт:

Стоит ли для нашей маленькой Беларуси иметь такой самолет? Есть два подхода: в часах налета и в возрасте.

По возрасту старый, а по налету еще хоть куда. Ресурс, наверное, не меньше 50% составляет.

Белорусские войска ПВО надежно охраняют небо страны. Сегодня для противовоздушной обороны используются современные зенитные ракетные системы: «Печора 2Т» белорусской модернизации, комплексы С-200 и С-300. Кстати, уже в 2014 году Россия поставит нам еще четыре дивизиона С-300.

Будут приходить новые самолеты и в авиацию. В 2015 году ВВС Беларуси пополнится четырьмя Як-130. В том, что белорусские пилоты без проблем освоят новые машины, нет никаких сомнений. Ведь даже общепринятый норматив для взлета самолета в 12 минут наши летчики выполняют почти в два раза быстрее.

Александр Лукашенко:

Дай ему команду и засекай время, за сколько он заведет двигатель, запустит.

6,5 минут для него не рекорд, а средний рабочий показатель. На гребне воздушной волны Олег Турчинович 10 лет. Из них 450 часов в небе. Плановые учения, шутит, как сливки в авиационной кулинарии. Совершенству здесь нет предела.

Олег Турчинович, летчик 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Хочется дальше развиваться, расти над собой.

Владимир Лобачевец тоже рассказывает о детской мечте стать летчиком. Ведь вырос в семье авиаторов: дед защищал небо родины в Великую Отечественную, отец работал техником, обслуживал военные вертолеты. Но Владимир решил, что до подвигов деда нужно еще дорасти. Пока стальные птицы изучает на земле. Не забывает и о приметах.

Владимир Лобачевец, старший техник 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Самая распространенная наша примета – это, когда самолет вылетает, его нужно погладить по консоле крыла. Это уже заведено издавна.

Фигуры высшего пилотажа, бой, перехват, отказы бортовых систем. С нестандартными ситуациями в небе летчики учатся справляться еще на земле. Этот тренажер – точная копия кабины реального истребителя МиГ-29.

Для полного соответствия небесным реалиям не хватает разве что перегрузок. Разработка, к слову, отечественная. Система загружает оцифрованную карту Беларуси. Вот самолет над Брестской областью. Через секунду может быть в любой другой точке страны.

Любители компьютерных игр могут завидовать. Правда, такой джойстик используют не для развлечений, а для работы. С помощью этого настольного тренажера летчики отрабатывают полеты в паре.

В ближайшее время инспекционные поездки президента в войска продолжатся. Глава государства намерен провести серьезный экзамен всем Вооруженным Силам страны.