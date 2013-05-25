Интервью Президента Лаоса программе «Картина мира» на РТР-Беларусь в преддверии визита в Минск

Две новости – визит спикера индийского парламента и встреча Президента Лукашенко с владельцем «Уралкалия» - напрямую не связаны, но ключевая фраза: «Экспорт калийных удобрений» - витает где-то в воздухе. Ведь Индия – крупнейший потребитель белорусского хлоркалия (после Китая, разумеется). И, насколько известно, Правительство Индии уменьшает субсидии для своих фермеров, а значит, по высокой (прошлогодней) цене покупать удобрения они не смогут. Да и в целом, в мире цены на хлоркалий падают. Еще и Канада демпингует! Появилась информация о том, что продает Китаю удобрения по низкой цене. В этой ситуации «Беларускалий» и «Уралкалий» вынуждены сверить свои позиции. Поэтому и приезжал Керимов в Минск.

А для Беларуси калийные удобрения и вовсе золото державы, их продажа за рубеж - важнейший источник пополнения бюджета. И с какой бы страной ни проходили переговоры, тема калия обязательно всплывает. Крупные страны, разумеется, хотели бы купить «Беларуськалий». Но, пока они "жмутся", пока не отжалеют денег по реальной стоимости, а не по дешевке, будут покупать удобрения.

Иные готовы использовать опыт белорусских калийщиков. И на прошлой неделе, как мы помним, во время визита вьетнамского премьер-министра в Беларусь вновь говорили, что две страны могут добывать калийные соли в соседнем с Вьетнамом Лаосе. И, кстати говоря, о Лаосе: президент Лаоса собирается с визитом в Минск в этом году. И он лично подтвердил это во время интервью программе «Картина мира».

Господин Президент, Ваш предстоящий визит в Беларусь будет первым в истории взаимоотношений наших стран. Какие вопросы Вы намерены обсудить в Минске с нашим Президентом Александром Лукашенко? Какие документы, или даже, может быть, контракты могут быть подписаны во время Вашего визита в Беларусь?

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократичекой Республики:

Я очень рад встретиться с представителем белорусского телевидения перед тем, как поехать с государственным визитом в Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко. Мне выпала большая честь приехать к вам, это первый визит в истории развития отношений между Лаосской Народно-Демократичекой Республикой и Республикой Беларусь с момента установления дипломатических отношений 7 февраля 1994 года. Как вам известно, народы двух стран связаны дружественными отношениями и взаимным сотрудничеством еще со времен Советского Союза. После политического изменения в начале 90-х годов на какой-то период времени двусторонние связи уменьшились. С 2000 года связи наших стран постепенно возобновились, расширилось также наше сотрудничество, были обмены делегациями, хотя не так много. Но все-таки, они являются хорошей основой наших отношений. В связи с предстоящим визитом я надеюсь, что будем обмениваться мнениями с вашим Президентом Александром Лукашенко и обсуждать вопросы дружественных отношений между двумя странами на новом этапе, чтобы сделать их более близкими, и чтобы соответствующие отраслевые организации двух стран смогли договориться подписать соглашения накануне своего предстоящего визита.

Господин Президент, а какие сферы для сотрудничества между Беларусью и Лаосом Вы считаете наиболее перспективными?

С момента провозглашения Лаосской Народно-Демократичекой Республики в 1975 году после борьбы за ее освобождение, объявления независимости, на протяжении многих лет наш лаосский народ достиг больших успехов во многих областях социально-экономического развития страны. Мы смогли постепенно поднять уровень жизни многонационального населения Лаоса. Эти успехи не могли быть достигнуты без поддержки Советского Союза, в том числе и народа Беларуси. Что касается отраслей сотрудничества, в будущем обе стороны будут опираться на потенциал и реалии каждой страны. Наша страна, как и Беларусь, не имеет выхода к морю. И я с удовольствием готов сотрудничать в сфере сельского хозяйства и промышленной переработки. Лаос имеет потенциал в области природных ресурсов, с которыми можно развивать сельское и лесное хозяйство, электроэнергию, минеральные ресурсы, сервис и туризм. За прошедший период компетентные работники двух стран, Беларуси и Лаоса, обсуждали данные вопросы, чтобы найти возможность сделать сотрудничество двух стран более плодотворным. Я приветствую инициативу белорусской стороны иметь совместный бизнес между Беларусью и Лаосом.

На Ваш взгляд, насколько перспективно сотрудничество между Беларусью и Лаосом в сфере образования? И какие именно направления в этой области наиболее актуальны для Лаоса?

Пользуясь случаем, разрешите мне поблагодарить Правительство и народ Беларуси за их вклад в подготовку кадров для нашей республики за прошедшее время. Лаосские выпускники вузов Беларуси стали лучшим работниками, хорошо справляются по своим специальностям, которые они получили у вас. Некоторые из них получили высокие должности в высшем руководстве страны. Особое направление между странами в области образования будут сосредоточены на тех специальностях, которые отвечают за основные звенья социально-экономического развития нашей страны. Это такие отрасли, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, промышленная переработка, производство электроэнергии, сфера минеральных ресурсов, транспорт, сервис, туризм и другие отрасли.

Господин Президент, спасибо большое, что уделили нам время для интервью, будем рады видеть Вас в Минске!