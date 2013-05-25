Белорусские парламентарии поучаствовали в торжественной церемонии инаугурации Президента Эквадора

Новости Эквадора. В Кито, столице Эквадора, прошла церемония инаугурации президента Рафаэля Корреа. Клятву главы государства этот политик произносит уже в третий раз. Он пообещал и дальше бороться с бедностью и увеличивать государственную роль в экономике.

Рафаэль Корреа был переизбран на высший пост в государстве в феврале 2013 года. Во дворце законодательного собрания, где проходила инаугурация, присутствовали представители политической элиты страны и иностранные гости.

Белорусские парламентарии находятся с визитом в Эквадоре. Делегацию возглавляет Председатель Палаты представителей Национального собрания нашей страны Владимир Андрейченко.

В рамках визита белорусы приняли участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Эквадора.

В своей речи Рафаэль Корреа отметил успехи социально-экономического развития Республики Беларусь, подтверждением которых является улучшение позиций нашей страны по индексу развития человеческого потенциала по расчётам ООН. Корреа подчеркнул, что этот факт –– лучшее доказательство правильности выбора социально-ориентированного пути государственной политики.

Также наши депутаты встретились со спикером эквадорского Парламента, министром иностранных дел, торговли и интеграции. Как было отмечено, белорусская сторона рассчитывает на расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с Эквадором и продолжение контактов на всех уровнях. Достигнута договоренность разработать предложения по развитию диалога.

В этот же день состоялась встреча Председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко с Президентом Боливии Эво Моралесом. Обсуждалась тематика активизации межгосударственного диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.