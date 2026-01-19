В Чехии закрывается последняя угольная шахта

В этом регионе шахтеры добывали уголь на протяжении 250 лет. В компании заявили о сокращении спроса и неконкурентоспособности с зарубежным углем, что связано с экономической трансформацией: страна переходит к более чистым источникам энергии.

Роман Сикора, генеральный директор OKD:

Спрос на каменный уголь в Чехии очень резко снизился. Можно сказать, что производство электроэнергии больше не зависит от угля. Производство тепла все еще частично продолжается. Однако владельцы тепловых станций не скрывают того факта, что они переходят на газ и биомассу в очень сжатые сроки. Еще одной причиной прекращения добычи является то, что мировые цены на уголь низкие, в то время как наши затраты на добычу угля становятся все более и более дорогими.

Угольная добыча в регионе началась в конце XVIII века, когда эти земли входили в монархию Габсбургов. В 1980-х годах в отрасли работали более 100 тысяч человек, а годовая добыча достигала 28 миллионов тонн. Сегодня компания – государственный оператор, добывает лишь миллион тонн в год, а штат сокращен до 2 тысяч 300 сотрудников. В ближайшие месяцы будут уволены еще около 1 500 человек.