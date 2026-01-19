В Южной Африке объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений

В Южной Африке объявлено чрезвычайное положение на севере страны из-за наводнений. Об этом сообщил Национальный центр по управлению стихийными бедствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди продолжаются с конца декабря. По данным местных СМИ, наводнения привели к гибели не менее 100 человек, повреждены более 2 тысяч домов и 30 школ. Эвакуированы свыше 600 туристов, десятки местных жителей получили травмы. К спасательным операциям привлечены национальные силы обороны, задействованы два вертолета. Власти призывают население соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб.