Александр Лукашенко поздравил Короля Иордании с Днем Независимости

Новости Иордании. В Иордании проходят торжества по случаю национального праздника — Дня Независимости. Впервые в этой ближневосточной стране его отметили в 1946 году.

С праздником Короля Иордании от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны будут и далее укреплять взаимовыгодное сотрудничество, развивать политические, экономические и культурные связи.

Двустороннее взаимодействие наших государств сейчас набирает обороты. Две страны особенно активно налаживают сотрудничество в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.