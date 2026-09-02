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Новости по тегу #Беларусь-Лаос

Это богатая на природные ресурсы страна – политолог о сотрудничестве Беларуси и Лаоса
02 сентября 2026 11:10

Это богатая на природные ресурсы страна – политолог о сотрудничестве Беларуси и Лаоса

Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции
02 сентября 2026 07:07

Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции

Беларусь предлагает ШОС стать ключевой опорой стабильности в Евразии. Главное с саммита в Бишкеке
01 сентября 2026 17:02

Беларусь предлагает ШОС стать ключевой опорой стабильности в Евразии. Главное с саммита в Бишкеке

Нам есть что предложить вашей стране! Лукашенко провел встречу с Президентом Лаоса
01 сентября 2026 10:39

Нам есть что предложить вашей стране! Лукашенко провел встречу с Президентом Лаоса

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Национального собрания Лаоса
09 августа 2026 10:37

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Национального собрания Лаоса

ШОС и Лаос подписали меморандум о статусе партнера по диалогу
10 июля 2026 07:54

ШОС и Лаос подписали меморандум о статусе партнера по диалогу

Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества
02 декабря 2025 08:09

Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества

Лукашенко поздравил с днём рождения Президента Лаоса и пригласил его в Беларусь
10 ноября 2025 06:05

Лукашенко поздравил с днём рождения Президента Лаоса и пригласил его в Беларусь

Беларусь и Лаос подписали соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов
18 июля 2025 17:01

Беларусь и Лаос подписали соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов

Лидер Лаоса принял в своей резиденции белорусскую делегацию
18 июля 2025 06:15

Лидер Лаоса принял в своей резиденции белорусскую делегацию

Взаимодействие между парламентами Беларуси и Лаоса обсудили в Палате представителей
08 мая 2025 17:13

Взаимодействие между парламентами Беларуси и Лаоса обсудили в Палате представителей

Президент Лаоса поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
30 января 2025 17:02

Президент Лаоса поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах