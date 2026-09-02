Новости по тегу #Беларусь-Лаос

Лаос предложил Беларуси плотно поработать в сфере добычи полезных ископаемых, включая совместную разработку месторождений и запуск высокотехнологичных производств.
Виктор Каранкевич на встрече с заместителем премьер-министра Лаоса Сантипхабом Фомвиханом заявил о нашей готовности поставлять партнерам широкую линейку промышленной продукции.
Среди ключевых практических инициатив белорусского лидера – также скорейший запуск единого безопасного цифрового пространства и Универсального центра ШОС по противодействию угрозам.
Лаос заинтересован в совместной работе с Беларусью в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе золота. Прозвучало предложение о создании совместного производства.
Белорусский лидер подчеркнул, что Ксайсомфон Фомвихан был преданным сыном лаосской земли, посвятившим жизнь служению Родине.
Вьентьян рассчитывает развивать взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества в сферах транспорта, логистики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и безопасности.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Лаоса и жителям этой страны с 50-й годовщиной провозглашения Республики.
Глава нашего государства отметил, что с теплотой вспоминает встречу с коллегой в Казани на полях саммита БРИКС в 2024 году и ждет его с визитом в гостеприимную Беларусь для обсуждения вопросов по практической реализации договоренностей.
В рамках визита Максим Рыженков встретился с председателем Национального собрания Лаоса. Сегодня это Юго-Восточное государство заинтересовано в наращивании взаимодействия с Беларусью в сферах экономики, образования и продовольствия.
В Беларуси его ждут с официальным визитом, это накануне подтвердил Максим Рыженков.
Гости из Юго-Восточной Азии прибыли в нашу страну, чтобы посетить торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы.
Президент Лаоса пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в благородной деятельности, а дружественному белорусскому народу – благополучия и процветания.
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