Парламентская делегация Таиланда находится с визитом в Минске

Новости Беларуси. Сотрудничество в области политики, экономики и инвестиций. Парламентская делегация Таиланда находится с визитом в нашей стране. Накануне переговоры прошли на региональном уровне. В Витебске гости посетили также ряд предприятий.

Приезд тайских парламентариев в Беларусь обусловлен намерением обеих стран развивать сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понпеч Вичитчолчай, председатель Национального законодательного собрания Королевства Таиланд:

Главная цель моего визита в Беларусь – это развитие более тесного экономического, политического и культурного сотрудничества, а также капиталовложение и налаживания контактов между людьми. Наши страны находятся географически далеко друг от друга, и между нами раньше не было тесных контактов. Сейчас мы бы хотели наладить связи и узнать о Беларуси больше.

Сегодня парламентская делегация Таиланда будет находиться в Минске. Запланированы встречи со спикерами обеих палат белорусского парламента, переговоры в правительстве.

Познакомятся гости и с промышленным потенциалом Беларуси. Они посетят ведущие предприятия. Их также ждут в городской ратуше, Национальной библиотеке и в музее истории Великой Отечественной войны.