В Швеции продолжаются массовые беспорядки, возникшие из-за жестокости полиции

Новости Швеции. В Швеции продолжаются массовые беспорядки. Пригороды Стокгольма пятую ночь объяты огнем. Неизвестные поджигают автомобили, детские сады и полицейские участки.

Всего в ночь на субботу зарегистрировано около 40 вызовов пожарных. За нарушение общественного порядка задержано более 20 человек.

Волнения перекинулись и на другие города королевства. В Эребру молодые люди в масках забросали камнями стражей порядка и разгромили полицейский участок.

Поводом для волнений послужили события недельной давности. В ходе задержания полицейские застрелили мужчину, который угрожал им холодным оружием. По словам очевидцев, правоохранители действовали слишком жестоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.