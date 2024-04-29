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Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет

29 апреля 2024 07:59
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Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет. Там запланирована серия встреч Романа Головченко с руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет-1

Также запланировано посещение сервисного центра МАЗ в Египте и подписание контракта на реализацию нашей техники. 30 апреля в Каире начнет работу белорусско-египетский бизнес-форум.

# Беларусь-Египет # Экономика # Роман Головченко

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