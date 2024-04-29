Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет. Там запланирована серия встреч Романа Головченко с руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет. Там запланирована серия встреч Романа Головченко с руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также запланировано посещение сервисного центра МАЗ в Египте и подписание контракта на реализацию нашей техники. 30 апреля в Каире начнет работу белорусско-египетский бизнес-форум.