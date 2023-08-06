«Для них антиподом Запада выступает Россия». Как может поменяться расстановка политических сил в Африке?

В XIX веке обладание африканскими колониями, помимо экономических выгод, считалось важным элементом обеспечения баланса сил между великими державами. Сейчас вновь даже на Западе признают, что обеспокоены активностью Китая и Российской Федерации на Черном континенте не с точки зрения конкуренции за ресурсы, а в контексте борьбы за контуры новой системы международных отношений. Насколько можно утверждать, что переход международных отношений к подобию баланса сил делает нас свидетелями новой драки за Африку? Есть такое выражение в английском языке scramble for Africa. Вот как это было еще 150 лет назад.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Любые аналогии и исторические параллели очень обманчивы. В этом смысле обращаться к событиям 150-летней давности, наверное, не вполне корректно. Во-первых, тот характер противостояния, который мы сейчас имеем, конечно, очень мало напоминает прямую колониальную агрессию, экспансию, которая была тогда. Во-вторых, вы сказали, что мы возвращаемся к системе баланса. Я в этом не уверен, потому что тот мир, который возникает довольно быстро сейчас, предпосылки появились с начала XXI века, а сейчас катализатором стали многие события, включая российскую политику. Мне как-то не кажется, что это мир баланса. Баланс в классическом понимании при такой расстановке сил игроков, на мой взгляд, недостижим. А соответственно, балансы могут быть в лучшем случае региональные, да и то вопрос. И, наверное, критерии совсем другие. В этом смысле наиболее интересно применительно к Африке, не то что там идет реальная схватка, а то, что, как мы видим, западные страны, прежде всего сейчас Франция, которую больше всего это беспокоит, они во всем видят российскую руку.

И действительно, казалось бы, в Нигере, раньше в Мали, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике появляются российские флаги на протестах и портреты Путина. На самом деле, я был бы счастлив, если бы Россия имела возможность так активно работать. Думаю, что это не так, к сожалению. А просто для этих стран, которые не удовлетворены своим положением, и действительно Африка в целом (кстати, было очень видно на форуме российско-африканском на прошлой неделе) начинает искать некую собственную субъектность. Это сложный процесс – им и внутри себя договориться довольно проблематично. Но это явно есть. И вот для них антиподом Запада выступает Россия. Обоснованно это или нет – другой вопрос. Но появление портретов Путина – это не значит, что там агенты ФСБ или СВР работают. А то, что для них страна, которая бросила вызов Западу откровенно, является некой попыткой быть ролевой моделью.