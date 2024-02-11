Александр Лукашенко: Беларусь рассчитывает на установление стратегического партнёрства с Ираном

Беларусь рассчитывает на установление стратегического партнерства с Ираном – подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении Президенту этой страны, где 11 февраля отмечают 45-ю годовщину победы Исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедший период иранский народ утвердил право двигаться по самостоятельно избранному пути развития. Беларусь и Иран, основываясь на принципах уважения и взаимопонимания, планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, слаженно работают на многосторонних форумах. Мы поддерживаем полноправное участие вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Рассчитываю, что контакты между Минском и Тегераном на этих международных площадках также помогут нашим усилиям по установлению стратегического партнерства.

Александр Лукашенко также выразил благодарность за гостеприимство, с которым белорусская делегация была принята на иранской земле весной 2023 года, и выразил уверенность, что все достигнутые во время визита договоренности будут эффективно реализованы.