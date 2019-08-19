Идеология, благосостояние народа, интернет. На что обратил внимание Александр Лукашенко в день кадровых решений

Новости Беларуси. Справедливость – в основе работы с людьми. Особое внимание на это сегодня, 19 августа, обратил Президент, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители в местной вертикали. Им предстоит приступить к работе в довольно напряженный период. Завершается уборочная. Через несколько месяцев – выборы в парламент. Но это текущие вопросы. Глава государства ориентировал новых руководителей думать и о более глобальных проектах: состояние промышленности, сельского хозяйства, уровень жизни белорусов. В целом, основа работы чиновника любого уровня – это внимание к людям и к их проблемам. Об этом Александр Лукашенко говорил и с новым заместителем главы Администрации Президента. Детали встречи во Дворце Независимости – у Екатерины Жиляниной.

Кадровый понедельник не принес сенсационных заявлений. Напротив, в очередной раз подтвердил социальную направленность политического курса. Главное требование Президента к руководителям любого звена – человек с его проблемами в авангарде задач для чиновника. Кадровые перемены коснулись сегодня прежде всего Могилевскую область. Во-первых, появился новый зам у губернатора. Это хорошо известный всем белорусам по министерским должностям Валерий Малашко. Его предыдущий пост – министр здравоохранения. Социальные вопросы наверняка и станут его основным полем деятельности.

Помимо того, на Могилевщине появились три новых председателя райисполкома. Назначая их, Александр Лукашенко особо отметил – справедливое отношение к людям. Без него на такой должности делать нечего. Разговаривать с людьми, слышать их проблемы и не допускать несправедливости. Это основной посыл. «Справедливость должна лежать в основе всех ваших действий». Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Есть текущие вопросы, например, уборочная и закладка нового урожая. Все три района активно развивают сельское хозяйство. Президент также порекомендовал руководителям обратить внимание на возрождение предприятий. Белыничский район – один из тех, что получил сегодня нового руководителя. Василий Захаренко – человек опытный. На новое место переедет из Климовичского рыйона. Среди задач, которые предстоит решить, – создание новых рабочих мест.

Василий Захаренко, председатель Белыничского райисполкома:

Занятость населения и обеспечение людей достойными рабочими местами с высокой заработной платой. Район пока не выполняет задание по созданию рабочих мест. Предстоит решать и эти проблемы. По большому счету, главная цель – это повышение благосостояния нашего народа. Собственно, должность заместителя председателя Могилевского облисполкома освободил Андрей Кунцевич. Он сегодня назначен на пост заместителя главы Администрации Президента. Заниматься будет идеологией. И среди основных обязанностей – работа с людьми. Опять же – справедливое и внимательное отношение к их проблемам.

Идеология – инструмент тонкий. И в нынешних условиях обрастает спецификой. На нее и обращает внимание Александр Лукашенко. Интернет, виртуальное пространство сегодня влияют на умы гораздо больше, чем все традиционные инструменты. А диалог с молодежью важно наладить. Это залог стабильного будущего страны. Власть должна слышать будущее поколение, а молодежь должна понимать, чем и ради чего работает сегодня власть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы. Начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах. Это самое слабое место наших государственных служащих – встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве. Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто. Кстати, интернет – это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию Президента. Конечно, уделили внимание выборам. И местная власть, и главный политический штаб страны должны быть вовлечены в избирательную кампанию.

Александр Лукашенко:

Идеологическое обеспечение парламентских выборов должно быть. Не вмешиваясь в компетенцию Центральной избирательной комиссии и других органов власти, вы должны заниматься своим делом. Известно чем. Администрации Президента поручено помочь ЦИК. Там всего несколько человек. Помочь провести эту электоральную кампанию. Вы себя должны там найти – обеспечить идеологию этой кампании. И так по всем вопросам жизни, вплоть до уборочной кампании. Когда-то прямо обкомы партии и ЦК определяли как идеологическое обеспечение уборочной кампании. Мы так сегодня не говорим. Но, тем не менее, в уборочной кампании этой место Администрации Президента должно быть. Очень большое внимание считаю нужным уделять работе с людьми.