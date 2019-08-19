Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности

Новости Беларуси. О работе с людьми, решении их проблем шла речь на встрече Александра Лукашенко с новым заместителем Главы Администрации Президента. Им стал Андрей Кунцевич – экс-заместитель председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его ведении, помимо работы с гражданами, будут вопросы идеологии, деятельность общественных объединений и СМИ. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на интернет и диалог с молодежью.

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По словам Андрея Кунцевича, в современном мире идеологическая работа не утратила своей актуальности, а противостоять вызовам и угрозам сегодня можно как раз с помощью консолидации и единства общества. Это востребовано не только властью, но и людьми.