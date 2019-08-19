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Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности

19 августа 2019 13:42
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Новости Беларуси. О работе с людьми, решении их проблем шла речь на встрече Александра Лукашенко с новым заместителем Главы Администрации Президента. Им стал Андрей Кунцевич – экс-заместитель председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности-1

В его ведении, помимо работы с гражданами, будут вопросы идеологии, деятельность общественных объединений и СМИ. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на интернет и диалог с молодежью.

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По словам Андрея Кунцевича, в современном мире идеологическая работа не утратила своей актуальности, а противостоять вызовам и угрозам сегодня можно как раз с помощью консолидации и единства общества. Это востребовано не только властью, но и людьми.

Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности-4

Андрей Кунцевич, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси:
Главное, на что обратил внимание глава государства, это работа с людьми, решение их злободневных проблем, что является, по сути, главной, первостепенной задачей руководителей любого уровня. Не прятаться от острых вопросов, которые волнуют наших людей, совместно искать пути их решения, используя любые актуальные каналы для обратной связи.

Андрей Кунцевич: В современном мире идеологическая работа не утратила актуальности-7

Кадровые перестановки произошли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Первым заместителем министра стал Иван Вежновец, появился и новый зам – Оксана Константинович. Валерий Малашко – бывший министр здравоохранения – согласован на должность заместителя председателя Могилевского облисполкома.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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