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Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек

19 августа 2019 11:39
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Новости Испании. Испанский остров Гран-Канария в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек-1

Людей разместили во временных приютах. Площадь возгорания составила более трёх с половиной тысяч гектаров. Огонь распространился на популярный среди туристов национальный природный парк Тамадаба, расположенный на западе острова.

Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек-4

В тушении пожара задействованы не только спасатели, но и военнослужащие. Однако, из-за сильного ветра и жары полностью взять огонь под контроль пока не удалось.

Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек-7

# Пожар # Фотофакт

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