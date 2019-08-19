Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек

Новости Испании. Испанский остров Гран-Канария в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей разместили во временных приютах. Площадь возгорания составила более трёх с половиной тысяч гектаров. Огонь распространился на популярный среди туристов национальный природный парк Тамадаба, расположенный на западе острова.