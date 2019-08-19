«Справедливость должна лежать в основе всех ваших действий». Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Справедливость – в основе работы с людьми. Особое внимание на это 19 августа обратил Президент, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко согласовал назначение председателей трех райисполкомов Могилевской области. Новые руководители – в Чаусском, Дрибинском и Белыничском райисполкомах. Им предстоит приступить к работе в довольно напряженный период. Жаркая пора сейчас у аграриев – завершается уборочная, закладывается новый урожай. Кроме того, через три месяца состоятся выборы в Парламент. А это экзамен в том числе и для местной власти.

Времени на раскачку и подготовку у руководителей нет. Помимо текущих вопросов, решать предстоит и стратегические задачи. Александр Лукашенко ориентировал председателей райисполкомов на возрождение предприятий, повышение эффективности отстающих хозяйств и достойный уровень жизни людей. Работа с населением, внимание к проблемам граждан – должны быть среди приоритетов чиновников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на возрождение тех предприятий, которые когда-то работали, в том числе в советские времена. Помните сельхозсервиз, сейчас райагросервис? Снабжение запчастями, снабжение топливом, более сложный ремонт сельскохозяйственной техники. В тех же убыточных хозяйствах мастерские уже не мастерские, поэтому надо помочь им. И аккуратно смотреть за ценами, потому что к вам в сельхозтехнику никто не поедет. Ну и другие работы.

Сельхозтехника должна оказывать все инженерные услуги для населения района, села или ПМК. Что вы за хозяева будете, если у вас нет строительной организации, если вы хороший сарай элементарно построить не сможете? Хорошие ПМК сегодня конкурируют и в области, и в республике. Строят хорошее жилье, производственные помещения. Поэтому ПМК надо возрождать даже в Дрибине. Жизнь должна идти. Как у хозяев у вас под руками должны быть подобные предприятия. Вы выстраиваете жизнь в районах, а в этих районах есть чем заниматься.

Вы пришли в такое время, когда надо сдавать экзамен. Может быть, даже не за себя, а за других. Через три месяца люди забудут, что вы новички. Экзамен этот даже без подготовки вам придется сдавать. Разговаривайте с людьми. Где видите проблемы, и они устарелые, попросите людей. Не надо давить. У нас нормальные люди. Если их попросить, они обязательно откликнутся, но только не надо обманывать. Если что-то пообещал, обязательно сделай. Не можешь сделать сегодня, скажи, что сделаешь завтра. Аккуратно работайте с людьми, поддерживайте их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Справедливость должна лежать в основе всех ваших действий. Самое страшное – это несправедливое отношение к людям. В основе работы власти должно быть справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов.

О работе с людьми, решении их проблем шла речь и на встрече Александра Лукашенко с новым заместителем Главы Администрации Президента. Им стал Андрей Кунцевич – экс-заместитель председателя Могилевского облисполкома. В его ведении помимо работы с гражданами, будут вопросы идеологии, деятельность общественных объединений и СМИ. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на интернет и диалог с молодежью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скоро парламентские выборы. Идеологическое обепечение парламентских выборов должно быть. Не вмешиваясь в компетенцию Центральной избирательной комиссии и других органов власти, вы должны заниматься своим делом. Известно чем. Администрации Президента поручено – помочь ЦИК. Там всего несколько человек. Вы себя должны там найти. Обеспечить идеологию этой кампании. И так по всем вопросам жизни, вплоть до уборочной кампании. Когда-то это прямо обкомы партии определяли как идеологическое обеспечение уборочной кампании. Мы так сегодня не говорим, но уборочной кампании место в Администрации Президента должно быть. Очень большое внимание нужно уделять работе с людьми.