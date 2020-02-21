Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін
Навіны Беларусі. Адбылася тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнка з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі дзяржаў звязаліся па ініцыятыве расійскага боку, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Па інфармацыі прэс-службы беларускага лідэра, абмеркаваны актуальныя пытанні двухбаковых адносін.
У цэнтры ўвагі прэзідэнтаў – пытанні паставак энергарэсурсаў. У ходзе размовы Уладзімір Пуцін агучыў новыя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі ў нафтавай сферы. У прыватнасці, была адзначана гатоўнасць расійскага боку кампенсаваць страты Беларусі ад зніжэння мытных пошлін на расійскую нафту ў 2020 годзе (у адносінах да 2019 года) ў рамках падатковага манёўру, за кошт прыбытковасці або прэміі расійскіх нафтавых кампаній.
Таксама была закранута тэма будаўніцтва Беларускай АЭС, магчымыя перспектыўныя праекты. Падрабязна абмеркавалі і вынікі візіту беларускага Прэзідэнта ў Егіпет з акцэнтам на сумесную беларуска-расійскую працу ў гэтай краіне.
Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь? (читать далее)