Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін

У цэнтры ўвагі прэзідэнтаў – пытанні паставак энергарэсурсаў. У ходзе размовы Уладзімір Пуцін агучыў новыя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі ў нафтавай сферы. У прыватнасці, была адзначана гатоўнасць расійскага боку кампенсаваць страты Беларусі ад зніжэння мытных пошлін на расійскую нафту ў 2020 годзе (у адносінах да 2019 года) ў рамках падатковага манёўру, за кошт прыбытковасці або прэміі расійскіх нафтавых кампаній.