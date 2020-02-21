Прямой эфир

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін

21 февраля 2020 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Адбылася тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнка з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі дзяржаў звязаліся па ініцыятыве расійскага боку, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Па інфармацыі прэс-службы беларускага лідэра, абмеркаваны актуальныя пытанні двухбаковых адносін.

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін-1

У цэнтры ўвагі прэзідэнтаў – пытанні паставак энергарэсурсаў. У ходзе размовы Уладзімір Пуцін агучыў новыя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі ў нафтавай сферы. У прыватнасці, была адзначана гатоўнасць расійскага боку кампенсаваць страты Беларусі ад зніжэння мытных пошлін на расійскую нафту ў 2020 годзе (у адносінах да 2019 года) ў рамках падатковага манёўру, за кошт прыбытковасці або прэміі расійскіх нафтавых кампаній.

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін-4

Таксама была закранута тэма будаўніцтва Беларускай АЭС, магчымыя перспектыўныя праекты. Падрабязна абмеркавалі і вынікі візіту беларускага Прэзідэнта ў Егіпет з акцэнтам на сумесную беларуска-расійскую працу ў гэтай краіне.

Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь? (читать далее)

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?
20 февраля 2020 19:11

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?

Игорь Сокол: возможно, Владимир Зеленский приурочит официальный визит в Беларусь к Форуму регионов
20 февраля 2020 15:49

Игорь Сокол: возможно, Владимир Зеленский приурочит официальный визит в Беларусь к Форуму регионов

Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта
20 февраля 2020 10:52

Александр Лукашенко посещает новую столицу Египта