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Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область

18 февраля 2020 13:58
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Новости Беларуси. Беларусь и Архангельская область намерены увеличить товарооборот. Возможные варианты обсуждали 18 февраля в правительстве,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Румас встретился с губернатором этого российского региона. 

Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область-1

Так, белорусская сторона готова увеличить поставки карьерной, грузовой и дорожно-строительной техники. Тем более, что в Архангельской области уже работает более сотни наших БелАЗов. Мы также готовы проработать схемы поставок пассажирского транспорта, в том числе электро.

Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область-4

Россиянам может пригодится наш строительный опыт. К примеру, как в своё время белорусские кварталы появились в Калужской области. Ну, и наконец, аграрный сектор. Отечественная мясная и молочная продукция уже давно полюбилась российскому потребителю.

Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область-7

А ещё, без сомнения, наши народы объединяет одна история и общая памятная дата – 75 лет победы в Великой Отечественной. Губернатор Архангельской области почтил память погибших и возложил венок к стеле «Минск – город-герой».

Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область-10

У делегации Архангельской области запланирована насыщенная программа в Минске, которая предусматривает в том числе и посещение ряда предприятий.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Румас # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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