Беларусь готова увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область

Новости Беларуси. Беларусь и Архангельская область намерены увеличить товарооборот. Возможные варианты обсуждали 18 февраля в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Румас встретился с губернатором этого российского региона.

Так, белорусская сторона готова увеличить поставки карьерной, грузовой и дорожно-строительной техники. Тем более, что в Архангельской области уже работает более сотни наших БелАЗов. Мы также готовы проработать схемы поставок пассажирского транспорта, в том числе электро.

Россиянам может пригодится наш строительный опыт. К примеру, как в своё время белорусские кварталы появились в Калужской области. Ну, и наконец, аграрный сектор. Отечественная мясная и молочная продукция уже давно полюбилась российскому потребителю.

А ещё, без сомнения, наши народы объединяет одна история и общая памятная дата – 75 лет победы в Великой Отечественной. Губернатор Архангельской области почтил память погибших и возложил венок к стеле «Минск – город-герой».