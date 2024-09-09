Хисамов рассказал, когда Запад может завершить поддержку Украины

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:

Я думаю, все будет зависеть от нас, от наших вооруженных сил, от нашей экономики. Если мы уверенно будем преодолевать все проблемы, которые нам ставит Запад, и охотно работающее на острие украинское государство, то мы лишим запад мотивации. У них, конечно, своих проблем полно. И Европа близка к кризису экономическому, в Соединенных Штатах… Сложно все это делать. Когда они говорят: вот-вот сейчас победим, вот-вот в течение нескольких месяцев года мы сокрушим российский режим и так далее – когда этот оптимизм начнет угасать, и мы к этому приложим главную руку, так сказать, тогда кончится их мотивация, кончится и поддержка.

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