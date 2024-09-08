Почему Запад стремится разжечь конфликт в Украине и втянуть в него новых участников? О последствиях захвата вооруженными силами нашей южной соседки территорий Курской области. Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Михаил Павлив, политический аналитик:

Кабинет, так сказать, кулуарно, конечно же, все понимают прекрасно, что Зеленский, Ермак и их окружение ближайшее пошли на поводу и личных сиюминутных информационных интересов, и, в общем-то, их кураторов из Лондона, которые непосредственно участие принимали в разработке операции Курской, подготовке и ее запуске. То есть ради чужих интересов происходит то, что происходит – гибнут военнослужащие, расходуются крайне ограниченные их резервы. Мы прекрасно видим как следствие успехи нашей армии, ускорившееся продвижение нашей армии на Донбассе. И, конечно же, и обыватель на кухнях, и элитарии, скажем так, в кабинетах понимают прекрасно, что авантюра не удалась. Авантюра привела к драматическим и тяжелым последствиям, и еще большим последствиям приведет, несомненно. Они оказались в ситуации, скажем так, положения человека с чемоданом без ручки: и бросить нельзя, и нести неудобно. Вот это та самая история про Курскую операцию.