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Жители Израиля усиливают давление на правительство

09 сентября 2024 07:38
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Жители Израиля усиливают давление на правительство. Очередные протесты в Тель-Авиве закончились столкновением с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Израиля усиливают давление на правительство-2

Активисты требуют вернуть домой своих родных и близких. Они находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, о сделке с которым не удается договориться Израилю. В затягивании переговоров стороны обвиняют друг друга, тем временем жители еврейского государства проводят все более масштабные демонстрации. На мирные акции они давно не похожи. Протестующие жгут костры, блокируют дороги и вступают в конфликты с правоохранителями. 

# Акции протеста # Израиль

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