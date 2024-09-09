Жители Израиля усиливают давление на правительство

Активисты требуют вернуть домой своих родных и близких. Они находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, о сделке с которым не удается договориться Израилю. В затягивании переговоров стороны обвиняют друг друга, тем временем жители еврейского государства проводят все более масштабные демонстрации. На мирные акции они давно не похожи. Протестующие жгут костры, блокируют дороги и вступают в конфликты с правоохранителями.