Жители Израиля усиливают давление на правительство. Очередные протесты в Тель-Авиве закончились столкновением с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Израиля усиливают давление на правительство. Очередные протесты в Тель-Авиве закончились столкновением с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты требуют вернуть домой своих родных и близких. Они находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, о сделке с которым не удается договориться Израилю. В затягивании переговоров стороны обвиняют друг друга, тем временем жители еврейского государства проводят все более масштабные демонстрации. На мирные акции они давно не похожи. Протестующие жгут костры, блокируют дороги и вступают в конфликты с правоохранителями.