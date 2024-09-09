Лукашенко: Беларусь привержена развитию дружеских отношений с Вьетнамом

Отметим, что страны взаимодействуют по линии правоохранительных органов и спецслужб. В конце прошлого года в Ханое между Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси и Министерством общественной безопасности Вьетнама был подписан план сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Происходящий в мире геополитический разлом выводит на первый план темы безопасности. На этом важном факторе в сегодняшнем разговоре белорусский лидер сделал акцент, при этом выразив уверенность, что нынешний визит Лыонг Там Куанга в Минск поспособствует не только в целом укреплению отношений Беларуси и Вьетнама, но и конкретно в сфере безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Между Вьетнамом и Беларусью установились очень теплые, дружеские отношения. Наша дружба с вьетнамским народом основана на героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. Наши соотечественники много работали во Вьетнаме, помогали и в войне, и после – восстанавливать народное хозяйство. Мы до сих пор придерживаемся такой же позиции. Недавно во Вьетнаме состоялось важное политическое мероприятие. У вас избран новый президент страны, генеральный секретарь Компартии. Я еще раз прошу вас передать ему самые теплые поздравления и приглашение посетить Беларусь в любое удобное для него время.

Вы хорошо знаете нашу политику, мы, как и прежде, привержены очень добрым направлениям сотрудничества Беларуси и Вьетнама. Все зависит от вьетнамской стороны. Мы будем настолько активны в наших отношениях, насколько это может себе позволить вьетнамское руководство. Что касается развития международных отношений, то у нас и у Вьетнама взгляды похожие: мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном, неоднозначном мире вопросы безопасности выходят на первое место. Я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности.

Налажено сотрудничество Беларуси и Вьетнама не только в политическом, но и экономическом поле. Товарооборот за прошлый год достиг рекордного показателя за всю историю двусторонних отношений – порядка 248 миллионов долларов. Мы поставляем партнерам калийные удобрения, лекарства, грузовые автомобили. В Беларуси пользуется спросом вьетнамское печатное оборудование, техника, интегральные схемы. Взаимодействуем и в других сферах. Так, летом 2023-го во Вьетнаме прошли Дни белорусского образования. В рамках мероприятия подписали межправительственное соглашение и 10 межвузовских документов о сотрудничестве.