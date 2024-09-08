Фатигаров: в августе залетели БПЛА – «оппозиция» и украинская сторона говорят, что они российские

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Мы видим, что сейчас происходит. Залетают беспилотники. В августе залетели, на днях залетели беспилотники. А при этом абсолютно нагло и украинская так называемая сторона, потому что назвать вот это то, что там творится, стороной уже язык не поворачивается. И оппозиционные, так называемые оппозиционные, а на самом деле просто враги, которые прикидываются оппозиционными политиками. В России, на своих сайтах, в своих Telegram-каналах и прочих, пишут внаглую, что это были российские беспилотники, которые якобы залетели на территорию Беларуси. Даже уже обывателю в самом дальнем российском селе абсолютно понятно, что это не так.

Ответ простой. Кому это выгодно? Всегда ищем, кому выгодно. России выгодно? Да нет, конечно. При современном высокотехнологичном оружии, высокоточном оружии на несколько десятков, сотен километров ошибиться, и чтобы пролетели российские беспилотники на территорию Беларуси, это нереально. Территория Беларуси – это территория Союзного государства. Мы вместе ее обороняем. Это полный бред. Тем не менее они будут рассказывать, что мы сами обстреливаем Донецк, что мы сами обстреливаем Курскую АЭС. И почему-то на Западе население тех стран, которые нам противостоит, почему-то все это съедают, верят.