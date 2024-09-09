Лукашенко поздравил Президента Алжира с переизбранием на второй президентский срок

Александр Лукашенко подтвердил готовность посетить Алжир с государственным визитом, чтобы наметить шаги, направленные на расширение сотрудничества в различных отраслях. Об этом белорусский лидер упомянул в поздравительном послании, адресованном Президенту Алжира в связи с его переизбранием на высший государственный пост.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что эта победа является признанием ваших отличных заслуг и вклада в развитие алжирской народной демократической республики. Минск и Алжир активно участвуют в движении неприсоединения, занимают близкие позиции по таким важным вопросам, как построение справедливого многополярного мира, недопустимость вмешательства в дела суверенных стран, противодействие политически мотивированному санкционному давлению. Общность целей способствует взаимопониманию между нашими народами, открытости двусторонних отношений, которые традиционно характеризуются как искренние и дружественные.