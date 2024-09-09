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Лукашенко поздравил Президента Алжира с переизбранием на второй президентский срок

09 сентября 2024 10:47
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Александр Лукашенко подтвердил готовность посетить Алжир с государственным визитом, чтобы наметить шаги, направленные на расширение сотрудничества в различных отраслях. Об этом белорусский лидер упомянул в поздравительном послании, адресованном Президенту Алжира в связи с его переизбранием на высший государственный пост. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Уверен, что эта победа является признанием ваших отличных заслуг и вклада в развитие алжирской народной демократической республики. Минск и Алжир активно участвуют в движении неприсоединения, занимают близкие позиции по таким важным вопросам, как построение справедливого многополярного мира, недопустимость вмешательства в дела суверенных стран, противодействие политически мотивированному санкционному давлению. Общность целей способствует взаимопониманию между нашими народами, открытости двусторонних отношений, которые традиционно характеризуются как искренние и дружественные.

Лукашенко поздравил Президента Алжира с переизбранием на второй президентский срок-2

Отметим, Абдельмаджид Теббун, переизбранный на второй президентский срок в Алжире, опередил своих оппонентов с феноменальным отрывом. Он набрал свыше 97 % голосов, что позволило ему сохранить пост. Всего же список кандидатов на должность главы государства состоял из трех человек. Явка на досрочных президентских выборах составила примерно 48 % из более чем 24 миллионов избирателей. Напомним, Алжир – самая большая страна Африки и крупнейшая по численности населения.

# Абдельмаджид Теббун # Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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