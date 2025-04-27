«И вот в этот большой проект Украина у них не вписывается. Украина, воюющая с Россией, и так далее. То есть вот они просто рассудили, эти мужчины и женщины, что вот эта война им невыгодна, им не нужна».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 27 апреля, в 22:00.
«И этот конец был неминуем, потому что эта машина украинской власти, идеология ее уже прогнила к тому моменту. И осталось только там немножко толкнуть, и оно рассыпалось».
США сворачивают мягкую силу. Что означает слом грантовой системы?
«Такие подобные конфликты, когда страна, которая считает себя в праве брать реванш какой-то, вести агрессивную политику и так далее, это говорит еще кроме того о том, что этот страх божий утерян».
Кончится мотивация – кончится и поддержка.
Почему Запад стремится разжечь конфликт в Украине и втянуть в него новых участников? О последствиях захвата вооруженными силами нашей южной соседки территорий Курской области. Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
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