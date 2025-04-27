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Новости по тегу #Искандер Хисамов

Искандер Хисамов: команда Трампа хочет перестроить весь земной шар
27 апреля 2025 19:48

Искандер Хисамов: команда Трампа хочет перестроить весь земной шар

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
26 апреля 2025 16:28

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Хисамов: в структурах власти Януковича никакой команды не было – он был уже прозападным политиком
10 февраля 2025 09:15

Хисамов: в структурах власти Януковича никакой команды не было – он был уже прозападным политиком

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»
08 февраля 2025 14:12

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»

Хисамов: нельзя оставлять Украину саму с собой и тем более с НАТО
15 декабря 2024 19:22

Хисамов: нельзя оставлять Украину саму с собой и тем более с НАТО

Хисамов рассказал, когда Запад может завершить поддержку Украины
09 сентября 2024 12:24

Хисамов рассказал, когда Запад может завершить поддержку Украины

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»
07 сентября 2024 14:26

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»
13 мая 2024 14:57

Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»
11 мая 2024 14:58

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

«Что власть до революции, что после - никаких изменений нет!» Украинцы продолжают выходить на улицы
07 февраля 2015 17:57

«Что власть до революции, что после - никаких изменений нет!» Украинцы продолжают выходить на улицы