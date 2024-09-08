Гайдукевич: народ Европы кричит – остановите этого сумасшедшего Зеленского

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Теперь про настроения в Европе. В Европе, не только на выборах в Германии, на выборах в Европарламент народ кричит: займитесь нами! Хватит рассказывать нам сказки о том, что когда-нибудь Путину станет плохо. Займитесь экономикой, займитесь миграцией. Война в нашем доме, остановите этого сумасшедшего Зеленского, посадите за стол переговоров. Об этом кричат европейцы. Но беда Европы знаете в чем? Плевать им на мнение народа. Об этом сказала Урсула.

Закончились выборы в Европарламент. Она видела, сколько миллионов европейцев проголосовала против войны. Она выходит на следующий день и говорит: все будет как прежде, нам плевать на то, что думают европейцы. Вот и вся их демократия хваленная. А закончится это все тем, что Европа станет еще слабее. А американцы сидят, аплодируют. Американцы боятся только одного – удара по своей территории. Если бы они были уверены сегодня, что начнется большая война в Европе, с участием всех европейских стран – России, Беларуси, Польши, Германии – и их не заденет, даже пусть будет локальный ядерный конфликт, но их не заденет, то им плевать. Боятся одного, что в Нью-Йорк прилетит ракета. И мы должны им говорить, влезете – прилетит. Вот только это остановит.