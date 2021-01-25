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Головченко и Мишустин проведут переговоры 26 января в Москве

25 января 2021 20:51
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 января встретится в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом 25 января сообщила пресс-служба белорусского правительства. Предполагается, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры пройдут в Доме правительства России в узком и расширенном формате. В составе белорусской делегации также первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министры энергетики, финансов, антимонопольного регулирования и торговли, председатель концерна «Белнефтехим» и посол Беларуси в России Владимир Семашко.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Николай Снопков # Владимир Семашко # Виктор Каранкевич # Александр Червяков # Владимир Колтович # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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