Лукашенко: с ума сходят наши западные соседи – к власти пришли бешеные люди и всё пошло-полетело

Новости Беларуси. Государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с жителями Беловежского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: хочу оставить этих ребят в Вооруженных Силах Беларуси. Подробнее.

О том, что соседей не выбирают, Александр Лукашенко говорил не раз. Подчеркнул и сегодня, что в Польше тоже живут не глупые люди. Поляки начинают осознавать истинные цели своего правительства, поэтому вряд ли действующему руководству удастся одержать победу на предстоящих выборах. Тем не менее Запад серьезно намерен использовать Польшу как плацдарм и провернуть в стране то же, что пытались сделать в Беларуси в 2020 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С ума сходят наши западные соседи. Только не знаю, зачем им это надо. Жили мирно, спокойно, никто не напрягал друг друга. К власти пришли бешеные люди, иначе не назовешь, и все пошло-полетело. Но осознание уже приходит. Поляки не дураки, там народ похож на нас, они взяли в оборот нынешнее руководство и вот перед выборами уже начали пошевеливаться. Про литовцев, латышей – это прихвостни – я даже говорить не хочу. Уничтожили страну: было в Литве 4,5 миллиона человек, осталось около двух. Где люди? Это их проблемы. Мы в их проблемы не лезем, мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения: белорусы, поляки, литовцы – мы всегда жили заодно. Я бывал часто в Литве, в Польше не так часто, в Латвии. Нормальные люди. И сейчас они нормальные, мы от них границу не закрываем – приезжайте, покупайте, если вы хотите у нас что-то купить.