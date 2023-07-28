Мира Тэрада: представители коллективного Запада делают всё, чтобы замолчать чудовищные преступления в Украине

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.

Григорий Азаренок, СТВ:

Православные дети – это те, кто сейчас в Украине подвергаются особым гонениям, с особой жестокостью. Отбирают Лавру. Древнейшая православная Лавра. И по беспределу, без какого-либо вообще соблюдения каких-то человеческих норм, с глумлениями, которые происходят. На весь мир это все показывается, на весь мир это все снимают. Где все, я не знаю, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ – что-нибудь? ООН? Всем наплевать. Где все православные, другие, западные, какие-нибудь греческие или там вселенский патриархат и все остальное? Где они все? Где эти люди, которые, извините, пожалуйста, в 2020 году по попе у нас получили, в Беларуси, пару десятков, может, пару сотен людей, которые нарушали закон? Они все были перевозбуждены страшно, заседания делали. И до сих пор какие-то там выпускают брошюры. Сейчас просто по беспределу это происходит. Все молчат. Понятно, Беларусь, Россия говорят. Вы говорите. Как это вообще?