Мира Тэрада: представители коллективного Запада делают всё, чтобы замолчать чудовищные преступления в Украине

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.
Григорий Азаренок, СТВ:
Православные дети – это те, кто сейчас в Украине подвергаются особым гонениям, с особой жестокостью. Отбирают Лавру. Древнейшая православная Лавра. И по беспределу, без какого-либо вообще соблюдения каких-то человеческих норм, с глумлениями, которые происходят. На весь мир это все показывается, на весь мир это все снимают. Где все, я не знаю, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ – что-нибудь? ООН? Всем наплевать. Где все православные, другие, западные, какие-нибудь греческие или там вселенский патриархат и все остальное? Где они все? Где эти люди, которые, извините, пожалуйста, в 2020 году по попе у нас получили, в Беларуси, пару десятков, может, пару сотен людей, которые нарушали закон? Они все были перевозбуждены страшно, заседания делали. И до сих пор какие-то там выпускают брошюры. Сейчас просто по беспределу это происходит. Все молчат. Понятно, Беларусь, Россия говорят. Вы говорите. Как это вообще?
Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:
В действительности выступают и правозащитные организации зарубежные в защиту УПЦ в данном случае, и были неоднократно созваны заседания Совета безопасности ООН. В одном из таких заседаний я принимала, в частности, участие в защиту УПЦ. Буквально в среду прошло одно из заседаний, посвященное на эту тему, где не допустили одного из спикеров. Потому что на предыдущем заседании, после предыдущего заседания он подвергся преследованию в Греции. И как раз таки на этом заседании хотел рассказать об этих гонениях. Его в результате Великобритания заблокировала.
Конечно же, идет раскол во всем мире, потому что есть люди, которые христианство поддерживают, выступают в защиту. И есть представители коллективного Запада. Мы не можем сказать, что это все страны. Мы не можем обзывать обычных граждан коллективным Западом. Потому что очень многие люди понимают, в чем дело. Выступают в защиту и поддерживают. Огромная им благодарность. Но вот отдельные представители коллективного Запада действительно делают все, чтобы замолчать чудовищные преступления, которые происходят в Украине.
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