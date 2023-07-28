Хвастаются тем, что убили российского журналиста. Почему мировую общественность не волнуют смерти военкоров в Украине?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.
Григорий Азаренок, СТВ:
Журналисты. Те, за кого Запад всегда стоял горой. Ростислав Журавлев, царство небесное. Недавно совершенно был похоронен, награжден президентом Российской Федерации. Целенаправленный удар по работе, по группе журналистов, которая там работала. Это запрещено всеми конвенциями ведения войны, всеми дипломатическими конвенциями. Они приравниваются к мирным жителям. Это военное преступление. Они не просто это совершили, они этим хвалятся. Они этим хвастаются, что они целенаправленно ударили по группе журналистов российских, один погиб, несколько раненых. Но они хвалятся убийством журналистки Дарьи Дугиной. Они хвалятся убийством Максима Фомина, журналиста Владлена Татарского. И все, опять же, люди есть, они говорят. Но пока толку никто не видит от того, что поднимаются эти вопросы. Это хорошо, но эти международные инстанции… По поводу Ростислава Журавлева – никто не осудил вообще, в принципе.
Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:
Да, вы все верно говорите. И действительно, картина очень печальная. Неоднократно мы обращались по этому поводу в международные организации, в Ассоциацию журналистов, которая якобы должна обеспечивать безопасность журналистов на Западе. Никаких ответов мы не получаем. Мы прекрасно все понимаем, что профессия журналиста самая опасная на текущий момент, в текущих обстоятельствах. Потому что журналисты действительно не обеспечены должной безопасностью. Несмотря на то, что все, что они делают – это доносят факты. Потому что они не занимают, если мы говорим о настоящей журналистике, независимой, никакие позиции. Но текущая ситуация напоминает совершенно страшные вообще времена, когда гонца казнили за плохие новости. И в данном случае этот каменный век, такое ощущение, что вернулся. Потому что те журналисты, которые несли исключительно факты и правду, в результате были казнены, потому что никак иначе это назвать невозможно. Только время и только победитель в этой битве расставят все на свои места.
Григорий Азаренок:
Да, действительно. Просто я представляю, какой бы визг начался, если бы, не дай бог, что случилось бы, например, с Дмитрием Гордоном в результате случайного попадания или еще чего. Но стоял бы вой просто неостановимый. А нет, всем плевать.
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