Хвастаются тем, что убили российского журналиста. Почему мировую общественность не волнуют смерти военкоров в Украине?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.

Григорий Азаренок, СТВ:

Журналисты. Те, за кого Запад всегда стоял горой. Ростислав Журавлев, царство небесное. Недавно совершенно был похоронен, награжден президентом Российской Федерации. Целенаправленный удар по работе, по группе журналистов, которая там работала. Это запрещено всеми конвенциями ведения войны, всеми дипломатическими конвенциями. Они приравниваются к мирным жителям. Это военное преступление. Они не просто это совершили, они этим хвалятся. Они этим хвастаются, что они целенаправленно ударили по группе журналистов российских, один погиб, несколько раненых. Но они хвалятся убийством журналистки Дарьи Дугиной. Они хвалятся убийством Максима Фомина, журналиста Владлена Татарского. И все, опять же, люди есть, они говорят. Но пока толку никто не видит от того, что поднимаются эти вопросы. Это хорошо, но эти международные инстанции… По поводу Ростислава Журавлева – никто не осудил вообще, в принципе.