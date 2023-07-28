Мира Тэрада: ужасная ситуация с гибелью детей. Ещё хуже ситуация с украинскими детьми, которых вывозят из зоны конфликтов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.
Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:
Действительно, ужасная ситуация с гибелью детей. Ситуация еще хуже обстоит с детьми, которых вывозят из зон военных конфликтов. Это как раз таки одно из направлений нашей деятельности. Если мы не будем останавливаться на Сирии, Йемене и других странах, откуда изымают детей, не будем говорить сейчас о детях беженцев, будем говорить сугубо о Донбассе и Украине, то там, конечно, цифры поражают. С момента начала СВО уже несколько сотен детей вывезли. По официальным данным правоохранительных органов Украины, до начала спецоперации ежегодно без вести пропадали порядка 4-5 тысяч детей, а сейчас, естественно, эти цифры гораздо выше.
Буквально недавно мы опубликовали наше расследование по детям из специальной школы № 40 Артемовского района. В количестве 85 человек вывезли на территорию Испании через Польшу. При оформлении опека была переоформлена на 77 детей. Куда пропали 8 детей без вести? С лица земли будто бы стерты. Неизвестно. Остальных детей продали в США и Аргентину, где их либо продают, либо есть информация, что ребенка можно взять на 3-4 недели за 3,5 тысячи долларов. Что еще за сделки такие на детских жизнях?
Вообще, если говорить о детях беженцев, то она еще более тяжелая, потому что женщины, которые выезжают со своими детьми в поисках лучшей жизни, мирной ситуации, в ожидании, когда ситуация уляжется, чтобы вернуться, они попадают в чудовищные условия, рассчитывая на получение лучших условий. Детей у них изымают. У меня не одно обращение от гражданок Украины, где они снимают на видео, как они ходят вокруг посольства Украины, как не могут попасть за эти ворота, не могут ни с кем встретиться. Украина никак им не помогает, не отвечает.
В случае с этими 85 детьми опекун, который вывозил этих детей из спецшколы, она отказалась выступать публично. Рассказала о том, что когда она обратилась к властям Украины с этой проблемой, что детей у нее забрали, они отстранили ее от работы и сказали, что она не вправе никому рассказывать об этой истории.
Россия и Испания являются союзниками, а в конфликте против России они не хотят терять союзника. То есть в какой-то момент, видимо, для властей Украины политические и военные амбиции стали превыше интересов детей. И, безусловно, также ситуация очень сложная с детьми не только, кстати, на Донбассе либо Украине. Нужно понимать, что дети войны – это не только дети, которые находятся в этой среде, это еще и те дети, чьи родители сейчас находятся на специальной военной операции. Я буквально два дня назад вернулась из одного детского учреждения, где провела некоторое время, то есть не просто посетила, а находилась среди таких вот детей. И, конечно, я увидела настоящие переживания этих деток, так что об этих детях тоже нельзя забывать. Им нужно помогать, их нужно поддерживать. Потому что они наши будущие центры принятия решений. Потому что через 10 лет они будут решать, что будет с нами.
Читайте также:
Хвастаются тем, что убили российского журналиста. Почему мировую общественность не волнуют смерти военкоров в Украине?
Мира Тэрада: представители коллективного Запада делают всё, чтобы замолчать чудовищные преступления в Украине
Три года просидела в тюрьме США по ложным обвинениям. Рассказываем историю Миры Тэрады