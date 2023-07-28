Мира Тэрада: ужасная ситуация с гибелью детей. Ещё хуже ситуация с украинскими детьми, которых вывозят из зоны конфликтов

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

Действительно, ужасная ситуация с гибелью детей. Ситуация еще хуже обстоит с детьми, которых вывозят из зон военных конфликтов. Это как раз таки одно из направлений нашей деятельности. Если мы не будем останавливаться на Сирии, Йемене и других странах, откуда изымают детей, не будем говорить сейчас о детях беженцев, будем говорить сугубо о Донбассе и Украине, то там, конечно, цифры поражают. С момента начала СВО уже несколько сотен детей вывезли. По официальным данным правоохранительных органов Украины, до начала спецоперации ежегодно без вести пропадали порядка 4-5 тысяч детей, а сейчас, естественно, эти цифры гораздо выше.

Буквально недавно мы опубликовали наше расследование по детям из специальной школы № 40 Артемовского района. В количестве 85 человек вывезли на территорию Испании через Польшу. При оформлении опека была переоформлена на 77 детей. Куда пропали 8 детей без вести? С лица земли будто бы стерты. Неизвестно. Остальных детей продали в США и Аргентину, где их либо продают, либо есть информация, что ребенка можно взять на 3-4 недели за 3,5 тысячи долларов. Что еще за сделки такие на детских жизнях?

Вообще, если говорить о детях беженцев, то она еще более тяжелая, потому что женщины, которые выезжают со своими детьми в поисках лучшей жизни, мирной ситуации, в ожидании, когда ситуация уляжется, чтобы вернуться, они попадают в чудовищные условия, рассчитывая на получение лучших условий. Детей у них изымают. У меня не одно обращение от гражданок Украины, где они снимают на видео, как они ходят вокруг посольства Украины, как не могут попасть за эти ворота, не могут ни с кем встретиться. Украина никак им не помогает, не отвечает.